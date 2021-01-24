بتوجيهات رئيس الدولة ودعم محمد بن زايد.. الإمارات تفتتح مركزاً لغسيل الكلى في الصومال

المصدر: هرجيسا - وام

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبمتابعة مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية افتتح وفد من المؤسسة مركزاً لغسيل الكلى في مدينة هرجيسا بجمهورية أرض الصومال ليقدم خدماته لأكثر من 30 مريضاً في اليوم الواحد.

مبادرات

ويأتي افتتاح مركز الكلى في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات التي تقدمها للأشقاء في جمهورية أرض الصومال وتنفذها مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بتوجيهات القيادة الرشيدة لتخفيف وطأة المعاناة الإنسانية ولا سيما ما يعانيه القطاع الصحي في أرض الصومال من صعاب.

وافتتح مركز الكلى الجديد في مدينة هرجيسا عبدالرحمن عبدالله الزيلعي نائب رئيس جمهورية أرض الصومال بحضور عبدالله النقبي مدير المكتب التجاري للدولة في هرجيسا والمهندس سلطان حسن الخفيلي رئيس وفد مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وعلي عمر عبدالله وزير الصحة في أرض الصومال إضافة إلى عدد من المسؤولين.

خلال افتتاح مركز غسيل الكلى في الصومال | وام

مشاريع

وقال عبدالرحمن عبدالله الزيلعي إن المشاريع الإنسانية والتنموية لدولة الإمارات تساهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة وتنعكس إيجاباً على تحسين حياة شعب أرض الصومال ولا سيما في القطاع الصحي في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد. وتوجه بالشكر إلى مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية على مبادراتها الإنسانية والتنموية في أرض الصومال.

وتم إنشاء مركز الكلى على مساحة 820 متراً مربعاً إذ يتكون المبنى الرئيس من كتلتين مستطيلتي الشكل متصلتين معاً بمساحة إجمالية 302 متر مربع بحيث تضم الكتلة الأولى كبيرة المساحة 10 غرف خاصة بغسيل الكلى بالإضافة إلى غرفة عزل واحدة مع خدمات مخصصة للمرضى وأخرى خاصة بالمعدات الطبية بينما تحتوي الكتلة الثانية على بنك دم واستراحة للأطباء وغرفة تشخيص مرضى. وتضم وحدة غسيل الكلى الجديدة أجهزة مصنعة من قبل شركة (فريسينيوس ميديكل كير) الألمانية والتي تعد من أفضل وأحدث أجهزة الغسيل الكلوي.

وقد أخذت الشركة المصنعة بعين الاعتبار الحالة الصحية لمرضى الفشل الكلوي إذ أضافت أجهزة قياس ضغط الدم وحساب نسبة تنقية دم المريض في عملية الغسيل إضافة إلى أجهزة حقن مميعات الدم. وتم تجهيز المركز بأجهزة الكلى ووحدة معالجة المياه وتزويده كراسي خاصة لعملية الغسيل الكلوي.

تقنيات متطورة يضمها المركز

يضم مركز غسيل الكلى الجديد، الذي افتتحته مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في الصومال وحدة معالجة من أحدث وحدات معالجة المياه لأقسام غسيل الكلى، إذ تدخل عملية فلترة الماء في مراحل عدة قبل وصولها لأجهزة غسيل الكلى، فيما تم تركيب جميع أجهزة التنقية والفلترة حسب توصيات الشركة المصنعة للحصول على أفضل نوعية من المياه الخاصة لمرضى غسيل الكلى، فضلاً عن تركيب وحدات تبريد الماء، لضمان درجة حرارة مناسبة للمياه.

خلال قص الشريط التقليدي | وام

كما تتم عملية تنقية المياه من خلال وحدة معالجة مياه طبية ثنائية التنقية، لضمان تنقية المياه من الأملاح والبكتيريا الضارة بنسبة 99%.

خدمات

وتقدم وحدة غسيل الكلى الجديدة خدماتها لمرضى الفشل الكلوي بصورة مستمرة، إذ من المتوقع أن يصل عدد جلسات الغسيل الكلوي المتوقعة في الشهر الواحد إلى 780 جلسة، ليصل عدد الجلسات في العام إلى 9350 جلسة.

وروعي في تصميم مركز غسيل الكلى توزيع الفراغات المعمارية، بحيث تسمح بدخول الإنارة الطبيعية والتهوية بشكل صحيح، بالإضافة إلى مراعاة استخدام أصحاب الهمم وسهولة حركتهم في المبنى، من خلال توفير وحدات صحية مهيأة لذلك.

أجهزة التنقية والفلترة تعزز الحصول على أفضل نوعية من المياه الخاصة لمرضى غسيل الكلى | وام

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز