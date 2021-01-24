مدير مركز شرطة الراشدية لـ«البيان»: التوقيف الذكي أحدث المشاريع

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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كشف العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مدير مركز شرطة الراشدية أن أهم المشاريع المستقبلية التي سيتم إطلاقها قريباً مشروع التوقيف الذكي والذي يعني انتقال الملفات الورقية الى برنامج ذكي من خلال تسجيل بيانات الموقوفين وقضاياهم ومراحل التحقيق عبر برنامج ذكي يسمح للمناوب الاطلاع على كل مايتعلق بالموقوفين في أي وقت، لافتاً إلى أنه تم تحقيق صفر بلاغ مقلق في 3 أعوام على التوالي، في 17 منطقة اختصاص ضمن مساحة 222 كيلومتراً مربعاً، تابعة لمركز شرطة الراشدية، وأنه تم القضاء على قضايا المشاجرات والاعتداء التي كانت تحدث في السابق في المنطقة بعد تكثيف التوعية والتواجد الأمني على مدار الساعة، مؤكداً أنه تمت تسوية شيكات بقيمة مليار و239 مليوناً و12 ألف درهم العام الماضي.

وقال العميد ابن سليمان في حواره مع «البيان»: إن نسبة التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص بلغت 100%، فيما انخفضت البلاغات الجنائية بنسبة 32% في 2020، مرجعاً السبب إلى البرامج الأمنية المطبقة ومنها برنامج «العيون الثاقبة» و«عقارب الساعة» و«الصيد الثمين» وبرنامج «غيم أوفر»، إضافة إلى برنامج «بصمة أمل» الموجه لأصحاب الهمم والذي ساعد 6 حالات إنسانية، وبرنامج «مسار» المروري الذي خفض نسبة حوادث الشاحنات إلى أدنى مستوى.

برنامج

وأضاف العميد ابن سليمان إن برنامج «ضابط السعادة» حقق نسبة 97% في سعادة الموظفين ما وفر خدمة الاستفسار على مدار الساعة، وكذلك تم تقسيم مرتب المركز إلى مجموعة فرق وكل فرقة يكون مسؤول عنها ضابط يقوم بمناقشة المعوقات والتحديات التي تواجه الموظفين، وكذلك تأثير المشكلات الشخصية في العمل عبر مؤازرة الموظفين في ضائقاتهم ومشاركتهم مناسباتهم السعيدة، منوهاً إلى أنه تمت إعادة هيكلة عمل الموظفين وفقاً لاستبانة تم توزيعه، مؤكداً أن نجاح البرنامج أدى إلى تعميم الفكرة.

نتائج إيجابية

وأفاد مدير مركز شرطة الراشدية بأن برنامج «أمن المدارس» حقق نتائج إيجابية على الرغم من توقف الدراسة حيث تم توجيه العمل إلى التوعية الافتراضية، كما تم توزيع 50 ألف صندوق تتضمن مواد التعقيم للمدارس بداية ظهور أزمة كوفيد 19، كما سجلت البلاغات في مناطق المدارس في الراشدية بلاغين فقط في 2020، مشيراً إلى أنه تم نقل 522 مركبة مهجورة في النصف الأول من 2020 بالتعاون مع بلدية دبي، والتي كان يتم استخدامها في ارتكاب جرائم أو تخزين خمور، أو سرقة لوحاتها ما جعلها ضمن الثغرات الأمنية التي تم القضاء عليها.

خدمات ذكية

ونوه إلى أن استراتيجية شرطة دبي ركزت منذ سنوات على تفعيل الخدمات الذكية وأنه بعد أزمة «كوفيد - 19» اضطر العالم إلى الاعتماد على إنجاز المعاملات عن بعد والاعتماد على الخدمات الذكية وهو الأمر الذي نجحت فيه شرطة دبي إذ تم تنفيذ 6581 معاملة ذكية بنسبة 100%، وهي المعاملات الخاصة بالجمهور في العام الماضي وخاصة في فترة التعقيم الوطني، واقتصر حضور المراجعين بنسبة 5% فقط مؤخراً .

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