90 % رضا المتعاملين عن خدمة «الحارات المتميزة والسريعة» بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

حققت خدمة «الحارات المتميزة والسريعة» التي دشنتها إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع قرية «تسجيل» منذ ستة أشهر، والخاصة بفحص وتجديد المركبات، نجاحاً وإشادة كبيرين من قبل المتعاملين، محققة نسبة رضا تجاوزت الـ 90%، حيث توفر لهم الكثير من الوقت والجهد خلال عملية فحص مركباتهم، وذلك من خلال تسلم قائد المركبة لنتيجة فحص مركبته، ودفع رسوم الفحص دون الحاجة لمغادرتها، وفي مدة زمنية لا تتعدى الـ«5» دقائق، حيث تم خلال الـ«6» أشهر الماضية فحص أكثر من «13» ألف مركبة.

وقال المقدم محمد أحمد المحرزي رئيس قسم الفحص الفني بشرطة الشارقة: إن هذه الخدمة جاءت ضمن سعي القيادة إلى تطوير خدماتها وتقديمها بصورة متكاملة تنال رضا المتعاملين، مع الحفاظ على صحتهم وسلامتهم عند تلقيهم لها، حيث قللت من الازدحام داخل قاعة إنجاز المعاملات، لاسيما أن الإطلاق قد تزامن مع أزمة جائحة (كوفيد 19)، وتأكيداً لحرص شرطة الشارقة على الارتقاء بتلك الخدمات بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً، وتعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وأوضح المقدم المحرزي أن الخدمة يتم تقديمها من خلال حارات الفحص بقرية «تسجيل»، حيث تم خلال الـ«6» أشهر الماضية فحص أكثر من «13» ألف مركبة من التي لم يتجاوز عمرها خمس سنوات، مؤكداً على نجاح التجربة بعد أن تم قياس نسبة رضا المتعاملين عنها والتي تجاوزت الـ 90%، مما يشجع على تعميمها على بقية الحارات مستقبلاً.

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