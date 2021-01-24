«الهوية والجنسية» تناقش متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية

المصدر: أبوظبي- وام

عقدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2021، برئاسة علي محمد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وقال معالي الشامسي إن الاجتماع يأتي في إطار استكمال الهيئة مسيرتها بتقييم المرحلة السابقة، ومناقشة التطلعات والتوجهات المستقبلية، لتحقيق رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية.

وتضمنت أجندة الاجتماع، استعراض توصيات دور الانعقاد السابقة، إضافة إلى مناقشة المقترحات التطويرية، واطلع المجلس على إنجازات الهيئة في مجال الجودة والتميز خلال عام 2020، إضافة إلى عرضه دليل حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية.

كما ناقش المجلس خطة التدقيق الداخلي، للتأكد من مدى فعالية أنظمة الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر، واستمرارية الأعمال للوحدات التنظيمية، وفرص تطويرها.

واختتم المجلس اجتماعه بالتوصيات اللازمة لتحقيق المزيد من التحسين، وتطوير القدرات والإمكانات، على الصعيدين المؤسسي والفردي، لمواكبة متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية للهيئة.

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