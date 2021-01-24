شرطة دبي تعزز مشاركة مُبتعثيها في نشر المعرفة

المصدر: دبي - البيان

ترأس العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة في شرطة دبي، اجتماع الإدارة مع الطلبة المُبتعثين لشرطة دبي في مختلف أنحاء العالم، وذلك بهدف إشراكهم، وأن يكونوا سفراء في نشر المعرفة والتسويق لمشروع «تقرير التنافسية الشرطية العالمي» ومنصته الإلكترونية الهادفة إلى جمع كل المؤشرات والإحصاءات من مختلف الجهات الشرطية على مستوى العالم ثم العمل على تحليلها وإصدار تقرير التنافسية بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء، حيث سيساهم التقرير في ترتيب أفضل الممارسات الشرطية ليكون مرجعاً عالمياً يختص بالمؤشرات الشرطية العالمية، ونافذة مهمة للتغلب على أبرز التحديات الأمنية.

وقدم العميد المعلا في الاجتماع الذي عقد عن بُعد عن طريق الاتصال المرئي، شرحاً للطلبة المُبتعثين حول مشروع تقرير التنافسية الشرطية العالمي.

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