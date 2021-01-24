الزري يشهد ختام ورشة التخطيط للتعافي من «كوفيد19»

المصدر: الشارقة – البيان

شهد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة صباح أول من أمس ختام ورشة ‏«التخطيط للتعافي من كوفيد - 19»، التي نظمها الفريق المحلي للطوارئ ‏والأزمات والكوارث بالشارقة بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والتي قدمها العقيد ركن/‏م.محمد سالم العامري، من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والتي عقدت في قاعة الريادة بمقر نادي الضباط بالشارقة على مدى ثلاثة أيام، بحضور 32 مشاركاً من مختلف الجهات المحلية والاتحادية بالدولة‏.

وأكد اللواء الشامسي خلال حفل اختتام الورشة على أهمية هذا النوع من الورش كونها تسلط الضوء على الأزمات والكوارث والتي هي تعصف بالعالم في وقتنا الراهن، وانعكاساتها المختلفة على الجوانب الأمنية، والصحية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال تقييم المخاطر وتحديدها ووضع خطط وإعداد وصياغة السيناريوهات.

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