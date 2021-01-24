«أمن قطاع المجمعات السكنية» يستعرض آليات التطوير

المصدر: دبي- البيان

نظمت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، الاجتماع الثاني لمشروع «أمن قطاع المجمعات السكنية» الهادف إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، وصولاً إلى معدل صفر جريمة في المناطق السكنية.

وحول الاجتماع الثاني، أكد العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية أنه يأتي بعد نجاح فعاليات الاجتماع الأول، الذي عقد سبتمبر من العام الماضي 2020، وأسهم في تأسيس وتعزيز الشراكة المجتمعية مع كل الشركاء الاستراتيجيين المُختصين في المجمعات السكينة.

ونيابة عن العميد الجلاف، شهد العقيد محمد أهلي نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري، والمقدم عارف بيشوه مدير إدارة الحد من الجريمة بالنيابة، فعاليات الاجتماع الثاني، الذي عُقد في نادي ضباط شرطة دبي.

وناقش المشاركون قرارات الاجتماع الأول وتوصياته، وبحثوا آلية تكثيف وتطوير دورات التوعية بالجرائم المتعلقة بأمن المساكن، والتشريعات ذات الصلة، وتطوير آليات العمل في تأمين المساكن.

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