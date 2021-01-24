افتتاح قاعة المعرفة لنزلاء«إصلاحية أبوظبي»

المصدر: أبوظبي- البيان

افتتحت شرطة أبوظبي وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قاعة المعرفة في مبنى مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية.

وأوضح العميد ركن أحمد علي الشحي، مدير مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية بقطاع أمن المجتمع أن القاعة هي عبارة عن مشروع تعليمي ذاتي يعد الأول من نوعه في المؤسسة للدراسة الجامعية وتوفر آلاف الدورات الجامعية المجانية والتي لا تحتاج إلى الاتصال عبر الانترنت. وذكر أن البرامج مطروحة مسبقة بطريقة «offline» وتم تحميلها مسبقاً كحقائب تدريبية ومتضمنة المنهج والمقرر ومسجلة عبر الفيديو وفي أجهزة الكمبيوتر حيث بالإمكان تحميلها على أي جهاز بسهولة دون الاتصال عبر الإنترنت.

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