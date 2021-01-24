18 % انخفاضاً في الحوادث المرورية خلال 8 سنوات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

انخفضت أعداد الحوادث المرورية في الدولة بنسبة 18 % خلال 8 سنوات، في الفترة من 2012 وحتى 2019، وفق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وقال المركز، إن عدد الحوادث انخفض من 5121 حادثة في 2012، وصولاً إلى 4206 في 2019، موزعة بواقع 1798 في أبوظبي، و1360 في دبي، و521 في الشارقة، و186 في رأس الخيمة، و168 في عجمان، و136 في الفجيرة، و37 في أم القيوين.

وبحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، توزعت الحوادث بواقع 2787 حادثة صدم وتصادم، و999 حادثة دهس، و406 حادثة تدهور، و14 حادثة أخرى.

وعلى صعيد كل إمارة، وصل عدد حوادث الصدم والتصادم في أبوظبي إلى 1264 حادثة، والتدهور 215، والدهس 311، و8 أخرى، بينما في دبي بلغ 925 حادثة صدم وتصادم، و100 تدهور، و332 دهس، و3 أخرى، وفى الشارقة 293 حادثة صدم وتصادم، و31 تدهور، و194 دهس، و3 أخرى، وفي عجمان 82 حادثة صدم وتصادم، و9 تدهور، و77 دهس، وفي أم القيوين 25 حادثة صدم وتصادم، و4 تدهور، و8 دهس، ورأس الخيمة 113 حادثة صدم وتصادم، و26 تدهور، و47 دهس، بينما في الفجيرة بلغ 85 حادثة صدم وتصادم، و21 تدهور، و30 دهس.

وذكر المركز أن عدد الإصابات انخفض أيضاً خلال الفترة ذاتها بنسبة 23 %، من 7586 إصابة في 2012، إلى 5814 إصابة في 2019، موزعة بواقع 2547 في أبوظبي، و1894 في دبي، و673 في الشارقة، و245 في رأس الخيمة، و237 في عجمان، و179 في الفجيرة، و39 في أم القيوين.

وبيّن المركز أن عدد الوفيات انخفض كذلك بنسبة 29 %، من 627 في 2012، إلى 448 في 2019، منها 186 في أبوظبي، و132 في دبي، و62 الشارقة، و37 رأس الخيمة، و15 عجمان، و9 أم القيوين، و7 الفجيرة.

وارتفع عدد المخالفات المرورية بنسبة 47 %، من 8.246 ملايين مخالفة في 2012، إلى 12.09 مليون مخالفة في 2019، تشمل 6.069 ملايين مخالفة في أبوظبي، و3.54 ملايين مخالفة في دبي، و1.259 مليون الشارقة، و573.55 ألف مخالفة عجمان، و270.17 ألف مخالفة رأس الخيمة، و220.8 ألف مخالفة الفجيرة، و155.8 ألف مخالفة أم القيوين.

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