27 من نزلاء «إصلاحية رأس الخيمة» يشهرون إسلامهم

المصدر: رأس الخيمة- وام

أعلنت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة رأس الخيمة أن 27 من نزلاء المؤسسة من جنسيات مختلفة اعتنقوا الإسلام خلال عام 2020 وذلك بالتعاون مع مؤسسة صندوق الزكاة وجمعية دار البر، وتم منحهم شهادات.

ويأتي ذلك في إطار جهود إدارة المؤسسة لدعم تأهيل النزلاء وتنمية قدراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم لدمجهم في المجتمع، بما يحقق رؤية وزارة الداخلية الهادف لتحقيق العدالة والنزاهة والمواطنة الإيجابية.

وعبر النزلاء عن سعادتهم بالدخول في الإسلام، وأفادوا باعتناقهم الإسلام طوعاً بعد ما لمسوه من المعاملة الإنسانية للمؤسسة وما وفرته لهم من برامج توعوية ومحاضرات للتعريف بمنهج الإسلام الصحيح، مؤكدين أن حسن أخلاق المسلمين كانت الدافع لهم في اعتناقهم الدين الإسلامي.

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