الصحافية أشلي ستيوارت لـ «البيان»: اهتمام محمد بن راشد بأداء الموظفين الحكوميين رائع

المصدر: دبي- سيد صالح

أعربت الصحافية النيوزيلندية، أشلي ستيوارت، التي تقيم في دبي، عن سعادتها عندما علمت أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد أعاد نشر تغريدتها عبر «تويتر»، والتي أشادت فيها بحسن أخلاق أحد الموظفين في «مترو دبي» ومساعدته لها.

وأكدت ستيوارت في حديث مع «البيان» عبر الهاتف إعجابها بإشادة سموه بأداء هذا الموظف الحكومي، ووصفته بالأمر الرائع.

وقالت ستيوارت: «إنه لأمر رائع أن سموه قد أعاد نشر تدوينتي التي أشدت فيها بأداء الموظف في «مترو دبي»، مضيفة «أعتقد أن أداء الموظفين الحكوميين بصفة عامة يستحق هذا الاهتمام والمتابعة الفورية».

وأضافت ستيوارت: «أداء الموظفين الحكوميين في دبي والإمارات ككل طيب. وأنا أقيم في الإمارات منذ 4 سنوات، حيث أعمل كصحفية حرة، ولم أتعرض لأي مشكلة من جانب الموظفين الحكوميين بالدولة طوال هذه المدة، وليس لدي أي ملاحظة بشأنهم. وأرى أنهم يؤدون عملهم على نحو رائع».

واختتمت ستيوارت حديثها بالإعراب عن سعادتها بحياتها في الإمارات، وقالت: «أعيش حياة سعيدة في الإمارات».

وكانت ستيوارت قد دونت عبر «تويتر» تغريدة تشيد فيها بأداء أحد الموظفين في «محطة مترو أبراج الإمارات»، والذي أعاد شحن بطاقة المترو الخاصة بها من ماله الخاص، ورفض أن ترد له قيمة إعادة الشحن، وذلك بعد أن اكتشفت نفاد رصيد البطاقة وأنها نسيت حافظة نقودها.

وأعاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نشر تدوينتها على صفحته الشخصية على «تويتر»، ودون سموه: «نموذج للموظف الحكومي في الإمارات».

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