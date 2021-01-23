الطقس المتوقع غدا في الإمارات

المصدر: وام

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا يصبح صحو إلى غائم جزئياً أحياناً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ورطب ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، وحركة الرياح شمالية شرقية - شمالية غربية / 15 - 30 كم/ ساعة تصل إلى 40 كم/س.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي- ان الموج في الخليج العربي سيكون متوسطا - مضطربا أحياناً شمالاً، وسيحدث المد الأول عند الساعة 09:36 والمد الثاني عند الساعة 23:40 والجزر الأول عند الساعة 17:25 والجزر الثاني عند الساعة 02:39.. وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا، وسيحدث المد الأول عند الساعة 20:17 والمد الثاني عند الساعة 06:18 والجزر الاول عند الساعة 13:02 والجزر الثاني عند الساعة 01:23.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة

الصغرى

أبو ظبي 26 14 80 30

دبي 27 15 75 20

الشارقة 26 13 70 25

عجمان 24 14 75 35

أم القيوين 25 12 75 35

رأس الخيمة 26 13 70 30

الفجيرة 24 18 65 25

العين 27 12 80 25

ليوا 26 13 85 35

الرويس 25 16 75 35

السلع 24 15 80 40

دلما 24 15 75 50

طنب الكبرى 23 17 80 40

طنب الصغرى 23 17 80 40

أبو موسى 23 17 80 40

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