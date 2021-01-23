طرق دبي تنجز مشروع تنفيذ 3 محطات للحافلات في الجافلية والقصيص وديرة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إنجار أعمال مشروع تنفيذ ثلاث محطات لحافلات المواصلات العامة وهي الجافلية، واتصالات، والاتحاد، موزعة على مناطق هي الجافلية، والقصيص، وديرة، لتضاف إلى محطة الغبيبة التي افتتحت في الربع الأخير من العام الماضي.

وقال الطاير: إن إنشاء محطات ركاب حافلات المواصلات العامة يأتي استكمالا لجهود الهيئة في تطوير البنية التحتية لنظام النقل الجماعي، بغية تشجيع السكان على استخدام وسائل النقل الجماعية في تنقلاتهم اليومية، مشيرا إلى أن المحطات الجديدة تنفرد بتصميمها المبتكر الذي يدمج ما بين التصميم الداخلي العملي والتميز في المظهر الخارجي، وتوظيف العناصر الانشائية لتخدم التصميم المعماري لتكون جزءاً منه، وتعد المحطات المنجزة من الجيل الجديد لمحطات حافلات المواصلات العامة، التي روعي في تصميمها تلبية متطلبات المناطق الحيوية ذات الكثافة السكانية العالية، والاحتياجات التشغيلية الحالية والمستقبلية لخدمات حافلات المواصلات العامة، كما روعي فيها الاستجابة لمتطلبات الاستدامة البيئية، واحتياجات فئة أصحاب الهمم، والانسجام مع هوية وشكل محطات هيئة الطرق والمواصلات، مؤكداً أن دور المحطات الجديدة يتجاوز المفهوم السائد في نقل الركاب فقط، بل يتعداه إلى تقديم خدمات متكاملة للركاب، مثل المحلات التجارية والخدمية والمكاتب وغيرها.

وأوضح معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن محطة الجافلية للحافلات تشمل مبنى لمحطة الحافلات ومبنى متعدد الطوابق يتألف من طابق أرضي ودورين وسطح لمواقف المركبات، وتبلغ إجمالي المساحة المبنية 19 ألف متر مربع، منها 484 مترا مربعا مساحات مكتبية، و595 مترا مربعا مساحة لانتظار الركاب، وتضم ستة مواقف للحافلات، و503 مواقف للمركبات، و30 موقفاً للدراجات الهوائية، وتقدر الطاقة الاستيعابية للمحطة بنحو 7000 راكب، فيما يقدر عدد مستخدمي المحطة بنحو 4500 راكب يومياً، يرتفع إلى 6000 راكب يومياً خلال فعاليات معرض إكسبو 2020، وتخدم المحطة خمسة خطوط للحافلات ترتفع إلى ستة خطوط خلال معرض إكسبو، فيما يتوقع أن يرتفع عدد الرحلات من 28 رحلة يومياً، إلى 38 رحلة خلال معرض إكسبو، وتقع محطة الجافلية للحافلات على بعد خطوات من المركز التجاري العالمي، وبرواز دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وحديقة زعبيل، التي تعد ملتقى مهما للعائلات والسياح، لاستكشاف بعض من أبرز معالم دبي.

وأضاف الطاير: تتميز محطة ميدان الاتحاد للحافلات في منطقة ديرة بتصميمها الهندسي الحديث، وتضم ثلاثة مباني، وتبلغ مساحة المحطة 2180 مترا مربعا، وتشتمل على مساحات مكتبية، ومساحات لخدمة المتعاملين وتضم 14 موقفاً للحافلات، و46 موقفاً للمركبات، و20 موقفاً للدراجات، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 7500 راكب، فيما يقدر عدد مستخدمي المحطة بنحو 5400 راكب يومياً يرتفع إلى 7150 راكبا خلال معرض إكسبو، فيما يبلغ عدد الرحلات اليومية 28 رحلة، ترتفع خلال معرض إكسبو إلى 40 رحلة، وتخدم المحطة سبعة خطوط للحافلات ترتفع إلى ثمانية خطوط خلال معرض إكسبو، مشيراً إلى أن محطة ميدان الاتحاد للحافلات تتكامل مع محطة مترو الاتحاد التي يلتقي فيها الخطان الأحمر والأخضر لمترو دبي، وتشغل المحطة موقعاً رئيساً داخل حزام منطقة ديرة التجاري، الذي يشمل مناطق نايف والراس وأسواق الجملة الشعبية.

وأشار معالي مطر محمد الطاير إلى أن محطة الحافلات المتصلة بمحطة مترو اتصالات على الخط الأخضر لمترو دبي، تتألف من مبنى أرضي وميزانين، وتبلغ مساحتها 708 أمتار مربعة، وتشتمل على مساحات مكتبية، ومساحات لخدمة المتعاملين، وتضم 24 موقفاً للحافلات، و20 موقفاً لمبيت الحافلات، و50 موقفاً للدراجات الهوائية ، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 4500 راكب، ويقدر عدد مستخدمي المحطة بنحو 3000 راكب يومياً، ترتفع إلى 4100 راكب خلال معرض إكسبو 2020، وتخدم المحطة سبعة خطوط للحافلات ترتفع إلى ثمانية خطوط في فترة معرض إكسبو، فيما يبلغ عدد الرحلات التي تنطلق من المحطة 20 رحلة يومياً ترتفع إلى 30 رحلة خلال فترة إكسبو.

محطة الغبيبة

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات افتتحت في شهر أكتوبر الماضي محطة الغبيبة للحافلات، التي تضم ستة مبان، وتبلغ مساحتها 2452 متراً مربعاً، وتشتمل على مساحات مكتبية، ومساحات لخدمة المتعاملين ومحلات تجارية ومطاعم، وتضم 50 موقفاً للحافلات، و48 موقفاً للمركبات، و34 موقفاً لمركبات الأجرة، و60 موقفاً للدراجات الهوائية، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 15000 راكب يومياً، فيما يقدر عدد الركاب اليومي بنحو 10500 راكب يومياً، وتشتمل المحطة على مساحتين تجاريتين مخصصتين لدعم مشاريع الشباب، تُمنح مجاناً للشركات الصغيرة التي يديرها مواطنون، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

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