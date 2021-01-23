رئيس الدولة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنؤون رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى بمناسبة إعادة انتخابه

المصدر: وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة فاوستين أركانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى وذلك بمناسبة اعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس فاوستين أركانج تواديرا.

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