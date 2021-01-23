27 نزيلاً بالمؤسسة العقابية والإصلاحية في رأس الخيمة يشهرون إسلامهم

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ضمن جهود إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة رأس الخيمة لدعم تأهيل النزلاء وتنمية قدراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم لدمجهم في المجتمع، بما يحقق رؤية وزارة الداخلية الهادف لتحقيق العدالة والنزاهة والمواطنة الإيجابية، أعلنت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية عدد (المسلمين الجدد) في عام 2020، وكان 27 من نزلاء المؤسسة اعتنقوا الإسلام من جنسيات مختلفة ،بالتعاون مع مؤسسة صندوق الزكاة وجمعية دار البر تم منحهم شهادات وتحفيزهم بالدعم المادي والمعنوي.

ومن جهتهم، عبر النزلاء عن سعادتهم بالدخول في الإسلام، حيث أفادوا باعتناقهم الإسلام طوعاً بعد ما لمسوه من المعاملة الإنسانية للمؤسسة وما وفرته لهم من برامج توعوية ومحاضرات للتعريف بمنهج الإسلام الصحيح، وكذلك حسن أخلاق المسلمين كانت الدافع لهم في اعتناقهم الدين الإسلامي.

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