دبي تعزز حماية المجتمع.. ولا تهاون مع «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

بدأت دبي جهوداً حثيثة لضمان تطبيق كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية في التصدي لجائحة «كوفيد19»، من خلال زيادة الجولات التفتيشية والمراقبة الدقيقة وتعليق مؤقت للأنشطة الترفيهية في المنشآت الفندقية والمطاعم بدبي، كما أصدرت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي قراراً باقتصار الحضور في المناسبات الاجتماعية والأعراس والحفلات الخاصة على الأقارب من الدرجة الأولى، ولعدد 10 أشخاص فقط، سواء في الفنادق أو المنازل، اعتباراً من يوم الأربعاء 27 يناير. ويأتي هذا القرار بسبب ارتفاع عدد مخالفات عدم الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية خلال تلك المناسبات.

كما أصدرت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي قراراً يلزم جميع المطاعم ومقاهي الشيشة بزيادة المسافة الفاصلة بين الطاولات من 2 متر إلى 3 مع تقليل عدد الأشخاص المسموح لهم بالجلوس على ذات الطاولة من 10 إلى 7 أشخاص للمطاعم و4 لمقاهي الشيشة

ووجهت اقتصادية دبي ومجلس دبي الرياضي مراكز اللياقة البدنية وصالات بناء الأجسام بزيادة التباعد بين الأجهزة الرياضية والمتدربين من 2 متر إلى 3 أمتار وذلك ضماناً للصحة العامة والسلامة، وتعزيزاً لتدابير الوقاية للأفراد.

تفتيش

أغلقت بلدية دبي 5 مؤسسات، وبلغ عدد التنبيهات 18 بسبب عدم الالتزام بإجراءات وتدابير مواجهة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19). وعززت بلدية دبي حملاتها التفتيشية على المؤسسات، لضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار (كوفيد19)، حيث بلغ عدد الزيارات التفتيشية أمس 2.326 زيارة.

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