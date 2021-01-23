جمارك دبي تعيد تدوير بضائع مقلدة لـ59 علامة تجارية

المصدر: دبي – مرفت عبدالحميد

ضبطت دائرة جمارك دبي مجموعة من البضائع المقلدة تضمنت ملابس وإلكترونيات وأحذية وحقائب وسجائر وأقنعة طبية للوجه.

وأكد يوسف عزيز مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية لـ«البيان» إعادة التدوير للبضائع المقلدة لـ59 علامة تجارية ومن ضمنها الملابس بواقع 15 عملية إعادة تدوير شملت 15792 قطعة والأحذية11 عملية شملت 4642 قطعة والإلكترونيات 10 عمليات شملت 68797 قطعة والحقائب 6 عمليات شملت 840 قطعة والساعات 4 عمليات شملت 1314 قطعة وزيوت السيارات عمليتين شملتا 18546 قطعة والقناع الطبي للوجه عمليتين شملتا 10765 قطعة.

وأفاد بضبط هذه البضائع المقلدة بالتعاون مع إدارة الاستخبارات الجمركية بعد تلقي قسم المهام الخاصة في الإدارة معلومات تفيد بوجود شحنات قادمة تضم بضائع مقلدة للعلامات التجارية العالمية قادمة من إحدى الدول، وعليه تم إيقاف تلك الشحنات ومنع دخول هذه البضائع المقلدة إلى الإمارات وجرى تحويلها إلى قسم حل نزاعات الملكية الفكرية في إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، وعرضت البضائع التي تم ضبطها على أصحاب العلامات التجارية وتبين أنها مقلدة، وعليه تمت مصادرتها وإعادة تدويرها في إحدى الشركات المتخصصة في عمليات إعادة التدوير.

جهود

وقال: إنه انطلاقاً من دور جمارك دبي كبوابة للعبور إلى رخاء دبي نستكمل جهودنا في التصدي للبضائع المقلدة بإعادة تدويرها بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية للحفاظ على البيئة ووقايتها من أضرار إتلاف البضائع المقلدة بالطرائق التقليدية التي تتعارض مع أنظمة حماية البيئة التي تطبقها الإمارات، حيث ينتج عن عمليات إعادة التدوير تحويل البضائع المقلدة إلى مواد يمكن الاستفادة منها في عدة مجالات وبذلك نجنب مجتمعنا الأخطار التي تسببها البضائع المقلدة والأضرار البيئية الناجمة عن إتلافها بالطرائق التقليدية.

وأضاف: «نحرص على تقصي المعلومات كافة التي تقودنا إلى التصدي لمحاولات التهريب كافة لحماية مجتمعنا من أخطار المواد الممنوعة، ونضع ضمن أولوياتنا التصدي للبضائع المقلدة ومنع دخولها إلى الدولة عبر المراكز الجمركية لإمارة دبي تجنباً لأضرارها البيئية والصحية والاقتصادية».

25 مدرسة

وفي السياق ذاته أفاد مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بأن الدائرة سجلت 203 وكالات جديدة و8 أصول معرفية للاختراعات والابتكارات في العام الجاري، وفي مقدمة هذه الابتكارات التي تعود إلى موظفي الجمارك SHA1WER web services software ومؤشر سعادة الخدمات SHA1WER web services software.

كما نظمت الدائرة جملة من حملات التوعية لطلبة المدارس والموظفين حول حقوق الملكية الفكرية، حيث شملت الفعاليات المدرسية مجموعة من ورش توعية عن الملكية الفكرية لطلبة المدارس الحكومية والخاصة للمرحلتين الأولى والثانية في 25 مدرسة استفاد منها 1724 طالباً وطالبة، وأما في الدوائر الحكومية فتناولت الورشة المدخل إلى الملكية الفكرية وإجراءات جمارك دبي والقوانين الاتحادية ودور الجهات الحكومية المعنية في الملكية الفكرية.

وفي ما يخص موظفي الجمارك فقد تم تنظيم 13 ورشة توعية وتعريفهم بالعلامات التجارية العالمية وخطوط إنتاجها وتوزيعها وأهم ما يميز المنتجات الأصلية عن المنتجات المقلدة وذلك بالتعاون مع مجلس أصحاب العلامات التجارية وأصحاب العلامات التجارية لـ389 موظفاً جمركياً وورش عن مفهوم الملكية الفكرية وإجراءات الجمارك.

كما تم عقد ورش توعية عن الملكية الفكرية للمجتمع بواقع 18 فعالية لـ554 مشاركاً من فئات المجتمع.

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