شرطة دبي تستعرض أفضل الممارسات لمركز الاتصال 901

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، جلسة حوارية عن بُعد بعنوان «أفضل الممارسات لمركز الاتصال 901»، وذلك عبر الاتصال المرئي، بحضور نخبة من المُختصين في عمل مركز الاتصال من مختلف دول العالم. ونقل العميد الدكتور عبدالله عبد الرحمن يوسف بن سلطان، مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، في كلمة افتتاح الجلسة الحوارية، تحيات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي إلى المشاركين، مرحباً بهم في الجلسة الهادفة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال عمل مراكز الاتصال والخروج بمبادرات نوعية تستشرف المستقبل في هذا المجال.

وأكد العميد عبدالله عبد الرحمن يوسف بن سلطان أن الجلسة الحوارية تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي، الدائم على تحقيق التوجهات المستقبلية الأساسية الثلاثة لها في أن «دبي المدينة آمنة، إسعاد المجتمع، الابتكار في القدرات» ضمن الخطة الاستراتيجية 2021، والرؤية الاستشرافية لشرطة دبي 2031، إلى جانب تحقيق كل التوجهات الحكومية والحرص على تطبيق كل الخدمات بطريقة ذكية وعبر مراكز الشرطة الذكية «SPS».

وقال: «إن الهدف الأساسي من هذه الجلسة هو إيضاح الفكر الخاص عن خط 901 ومركز الاتصال في شرطة دبي الذي دشنه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي كمشروع مستقبلي عام 2010، يهدف إلى تحسين وتطوير خدماتنا الخاصة بالحالات غير الطارئة».

خدمات

وأضاف: «كان خط الطوارئ 999 في مركز العمليات يتلقى سنوياً أكثر من 5 ملايين اتصال هاتفي، 75% منها اتصالات غير طارئة، مما يتسبب في إشغال جميع الخطوط وإجبار الكثير من الحالات الطارئة على الانتظار، مهددة بذلك حياة متصليها وأمنهم. لذلك، وانطلاقاً من حرصنا في شرطة دبي على تحسين وتطوير خدماتنا أنشأنا الرقم 901 الخاص بالحالات غير الطارئة».

وتابع أن شرطة دبي حرصت على الاستجابة للمتعاملين أيضاً من خلال ابتكار خدمات ذكية عبر تطبيقها الهاتفي وموقعها الإلكتروني ومنها خدمة المتعاملين، كلنا شرطة، وخدمة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وطلب الشرطة السياحية، ومكافحة المخدرات، بالإضافة إلى الاستفسار عن البرامج العلاجية، والشكاوى والاقتراحات إلى جانب تقديم الدعم الفني لمستخدمي تطبيقات شرطة دبي.

جائزة الاتصال

ونوه العميد عبدالله عبد الرحمن يوسف بن سلطان إلى أن شرطة دبي طرحت العام الماضي جائزة شرطة دبي الدولية لمراكز الاتصال بالتعاون مع شركة أفايا الراعي الرسمي للجائزة، والهادفة إلى وضع تقييم للتميز في أداء مراكز الاتصال في مجال إسعاد متعاملي الجهات الحكومية لاسيما رفع مستوى الرضا الوظيفي للعاملين بها من خلال تشجيع كل الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في كل دول العالم للمشاركة في تبادل التجارب الناجحة وتقاسم المعرفة لتطوير مسيرة التميز والريادة في استشراف مستقبل بمراكز الاتصال وتأصيل الشراكة المستقبلية لكل القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن من أهداف الجائزة هو العمل على تسليط الضوء على عملية إدخال نظام الذكاء الاصطناعي في مراكز الاتصال، وأن الجائزة تم التسويق لها محلياً ودولياً، مؤكداً أن شرطة دبي تحظى بعلاقات وثيقة مع العديد والكثير من الأجهزة الشرطية حول العالم، والتي تم التسويق للجائزة فيها عبر القنوات الدبلوماسية، كما أن شرطة دبي تحظى بعلاقات مثمرة مع القطاع الخاص وكبرى المؤسسات، وهو ما يساعد على نشر ثقافة هذه الجائزة على المستوى المحلي والعالمي.

وبعد كلمة الافتتاح، استعرضت الجلسة الحوارية 6 تجارب في مجال مركز الاتصال 901، أسهمت في الخروج بمبادرات وتوصيات واقتراحات سيتم العمل بها وتنفيذها وتوظيف التقدم التقني والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الممارسات العالمية الناجحة وتطبيقها على واقع العمل، واستشراف المستقبل في كل القطاعات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز