«المسح الميداني» تجري 226 فحصاً في مركز شرطة نايف

المصدر: دبي - البيان

واصلت حملة «المسح الميداني لقياس وتعزيز الجهوزية البدنية للموظفين» التي أطلقها مركز تأهيل وتعزيز الجهوزية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي.

إجراء فحوص القياسات الجسمانية والكفاءة البدنية للموظفين، حيث تمكنت الحملة من تنفيذ 226 فحصاً في مركز شرطة نايف.

وكانت الحملة قد باشرت مهامها في إجراء أول الفحوص الميدانية في عدة مراكز شرطية وصولاً إلى مركز شرطة نايف وذلك بمشاركة 12 طالباً من جامعة الشارقة مختصاً في مجال التأهيل والعلاج الطبيعي بعد تدريبهم على كيفية استخدام جهاز INBODY الخاص بقياس الجهوزية البدنية للجسم.

وأكد العميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن حملة المسح تأتي بناءً على توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي بالعمل على تعزيز الجهوزية البدنية لموظفي القوة عبر إجراء فحوص القياسات الجسمانية والكفاءة البدنية المُختصة لهم في مختلف مراكز الشرطة والإدارات العامة.

وأكد الرائد الطبيب الاستشاري الدكتور محمد الحاج مدير مركز التأهيل وتعزيز الجهوزية بالوكالة، أن الحملة تأتي في إطار مشروع قياس وتعزيز الجهوزية البدنية لموظفي القيادة العامة لشرطة دبي والذي يهدف في مرحلته الأولى لبناء قاعدة بيانات ذكية للجهوزية والكفاءة البدنية للموظفين استناداً إلى معايير مؤشر كتلة الجسم من الوزن والطول وفحص الجهاز العضلي الحركي وتحديد نسب وتوزيع المكونات الرئيسة للجسم من الكتلة الدهنية والعضلية والماء، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الدقيقة للقياس بما يساهم في تقديم الاستشارات ووضع البرامج التأهيلية التي تعزز من الجهوزية البدنية لمرتب قوة شرطة دبي.

وأشار الرائد الحاج إلى أن الحملة تُطبق مع الالتزام التام بالاحتراز والتدابير الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد، وأن فريق العمل يُنفذ مهام عمله على ورديتين من الساعة الثامنة صباحاً لغاية الساعة الثامنة مساءً.

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