طقس مغبر وغائم جزئياً اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على البحر وشمالي الدولة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة وتكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية 20 - 30 كم/ ساعة تصل إلى 45 كم/ س.

وقال المركز في نشرته اليومية إن الموج في الخليج العربي يكون مضطرباً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 08:44 والثاني عند 21:50

والجزر الأول عند الساعة 16:30 والجزر الثاني عند الساعة 01:29.. وفي بحر عُمان يكون مضطرباً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 19:33 والمد الثاني عند الساعة 04:59 والجزر الأول عند الساعة 12:20 والجزر الثاني عند الساعة 00:16.

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