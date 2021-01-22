10 أشخاص الحد المسموح به لحضور الحفلات والمناسبات في دبي
أصدرت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي قراراً باقتصار الحضور في المناسبات الاجتماعية والأعراس والحفلات الخاصة على الأقارب من الدرجة الأولى ولعدد 10 أشخاص فقط سواء في الفنادق أو المنازل، اعتباراً من يوم الأربعاء 27 يناير.
10 أشخاص الحد المسموح به لحضور الحفلات والمناسبات في #دبي https://t.co/FA3IWmKPgj#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/HI6lbohTpx— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 22, 2021
كما أصدرت اللجنة قراراً يلزم جميع المطاعم ومقاهي الشيشة بزيادة المسافة الفاصلة بين الطاولات من 2 متر إلى 3 متار، مع تقليل عدد الأشخاص المسموح لهم بالجلوس على ذات الطاولة من 10 إلى 7 للمطاعم و4 لمقاهي الشيشة.
وتأتي هذا القرارات بسبب ارتفاع عدد مخالفات عدم الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية.
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