10 أشخاص الحد المسموح به لحضور الحفلات والمناسبات في دبي

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

أصدرت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي قراراً باقتصار الحضور في المناسبات الاجتماعية والأعراس والحفلات الخاصة على الأقارب من الدرجة الأولى ولعدد 10 أشخاص فقط سواء في الفنادق أو المنازل، اعتباراً من يوم الأربعاء 27 يناير. 

 كما أصدرت اللجنة قراراً يلزم جميع المطاعم ومقاهي الشيشة بزيادة المسافة الفاصلة بين الطاولات من 2 متر إلى 3 متار، مع تقليل عدد الأشخاص المسموح لهم بالجلوس على ذات الطاولة من 10 إلى 7 للمطاعم و4 لمقاهي  الشيشة.

وتأتي هذا القرارات بسبب ارتفاع عدد مخالفات عدم الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية.
 

 

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