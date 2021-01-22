طقس الإمارات مغبر وغائم جزئياً غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئياً إلى غائم أحياناً على البحر وشمال الدولة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة وتكون شمالية غربية الى شمالية شرقية / 20 - 30 كم/ ساعة تصل إلى 45 كم/س.

وقال المركز في نشرته اليومية إن الموج في الخليج العربي يكون مضطربا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 08:44 والثاني عند 21:50

والجزر الأول عند الساعة 16:30 والجزر الثاني عند الساعة 01:29 ..وفي بحر عمان يكون مضطربا الى متوسط ويحدث المد الأول عند 19:33 والمد الثاني عند الساعة 04:59 والجزر الاول عند الساعة 12:20 والجزر الثاني عند الساعة 00:16.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 22 16 70 40

دبــي 24 17 65 35

الشارقة 23 16 70 40

عجمان 22 15 75 45

أم القيوين 23 14 75 40

رأس الخيمة 22 15 70 45

الفجيرة 27 19 65 25

العين 23 13 80 25

ليوا 22 12 85 50

الرويس 19 14 75 35

السلع 20 13 80 40

دلما 19 16 75 50

طنب الكبرى 21 17 80 40

طنب الصغرى 21 17 80 40

أبو موسى 21 17 80 40

- مل -

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