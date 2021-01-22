«زايد العليا» تنظم حملة لتطعيم أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي- وام

بدأت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» والجمعيات ذات النفع العام حملة واسعة لتطعيم أصحاب الهمم وذويهم بلقاح فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، وذلك بمقرها في أبوظبي، على أن تمتد لتشمل مقر المؤسسة بمنطقة العين، وفي منطقة الظفرة في مرحلة تالية.

يأتي ذلك استكمالاً للجهود المبذولة في الحد من انتشار فيروس «كوفيد 19»، وبهدف دعم الجهود الرامية لحماية أفراد المجتمع.

وتشجع المؤسسة ضمن إطار حملة «ليكن خيارك التطعيم» على تلقي اللقاح، وذلك لتعزيز المناعة المكتسبة والحفاظ على سلامة وصحة أفراد المجتمع وتعزيز مناعته وحصانته للمضي نحو التعافي.

وأكد عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أن اللقاح هو الوسيلة الأكثر أماناً وفاعلية للحد من انتشار «كوفيد 19»، والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع ولا سيما منتسبي المؤسسة من أصحاب الهمم وعائلاتهم.

ووجه الشكر إلى أسر أصحاب الهمم على تعاونهم، وإلى شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، وإلى الخدمات العلاجية الخارجية، وجمعيات النفع العام- جمعية الإمارات للتوحد، وجمعية الإمارات لمتلازمة داون، وجمعية الإمارات للصم، ومؤسسة سدرة- على تعاونهم مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في تنظيم تلك الحملة بمقار المؤسسة تيسيراً على أصحاب الهمم وذويهم لتلقي اللقاح، انطلاقاً من حرصهم على سلامة المواطنين والمقيمين.

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