السركال يتفقد إدارة شرطة المنطقة الشرقية

المصدر: الشارقة - البيان

تفقد العميد أحمد حاجي السركال مدير عام العمليات الشرطية إدارة شرطة المنطقة الشرقية يرافقه العميد إبراهيم مصبح العاجل نائب مدير عام العمليات الشرطية، والعقيد راشد سيف الزعابي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية بالإنابة، وعدد من الضباط، بهدف تعزيز نسبة الشعور بالأمان.

واطلع العميد السركال خلال زيارته على نظام عمل كاميرات المراقبة الحديثة التي تتميز بجودة عالية ودقة، والتعرف على آلية تشغيل تلك الكاميرات وكيفية تركيبها وربطها بغرفة العمليات المركزية في القيادة والمتابعة بشكل منظم حول السلامة على الطرق وحركة المرور عبر استخدام أعلى مستوى من التقنيات والأنظمة الدقيقة ذات الكفاءة العالية من حيث وسائل الاتصال وذلك لتعزيز الشعور بالأمن لدى أفراد المجتمع، والتقليل من حجم الحوادث المرورية.

وأوضح العميد السركال خلال جولته التفقدية لمواقع تركيب الكاميرات على الطرق الهامة والرئيسية في مدن المنطقة الشرقية أن هذه الكاميرات الحديثة التي يتم العمل على تركيبها ذات تقنيات حديثة جداً، مشيراً إلى أن النظام الجديد يهدف إلى إحكام المنظومة الأمنية بما يحقق حماية الأرواح والممتلكات والمنشآت والحفاظ على سلامتهم.

وشملت جولته مراكز الشرطة الشاملة بمدينتي خورفكان وكلباء، حيث وقف على جودة الخدمات المقدمة، والتقى بالموظفين وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتطوير العمل، ورفع كفاءة الأداء، بما يحقق التطلعات في خدمة المجتمع وتعزيز أمنه واستقراره، كما واطلع عن قرب على اجراءات سير العمل ومعوقاتها وسبل تحسينها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز