انطلاق «ياك الفرج» في موسمها العاشر

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

يؤمن فريق عمل مبادرة «ياك الفرج» دائماً بمبدأ ترسيخ المسؤولية المجتمعية لدى المواطنين، وتفعيل روح التطوع، وخدمة الوطن.

وأطلق الفريق مؤخراً المبادرة في موسمها العاشر، حيث يعكف أكثر من 40 متطوعاً إلى مواكبة تطلعات الدولة وخاصة فيما يتعلق بالعمل الخيري والإنساني والتطوعي، الأمر الذي يسهم في إعلاء مكانة العمل الخيري.

وقال محمد الكعبي قائد فريق المبادرة في حديثه لـ «البيان»: «إن العمل الخيري جزء لا يتجزأ من حياة المواطن الإماراتي، ودولتنا تتمتع بتاريخ حافل من العطاء وتحقيق الإنجازات المتتالية، والريادة في العمل الإنساني على مستوى العالم».

وأضاف: «تواصلت مع هيئات الهلال الأحمر الإماراتي في شتى الأفرع على مستوى الدولة وتحديداً أقسام التطوع، ونطمح خلال العام الجاري وبدعم كبار المحسنين وتكاتف المتطوعين إلى التوسع في هذه المبادرة التي تأخذ طابعاً إنسانياً، بحيث نستهدف الإفراج عن المحكومين في قضايا مالية من مختلف الجنسيات في الدولة، فوراء كل واحد منهم قصة إنسانية انتهت به إلى السجن، لعدم قدرته على سداد ما عليه من ديون، أو مبالغ مالية وتقديم المساعدة المباشرة لحالات تحتاج فعلياً إلى التدخل السريع في المستشفيات، ومساعدة الأسر المتعففة التي منعتها ظروفها من طلب العون، وغير ذلك».

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