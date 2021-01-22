«القيادة الإيجابية في الأوقات غير المستقرة» برنامج في «بشرية الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

تنفذ دائرة الموارد البشرية بالشارقة البرنامج التأسيسي «القيادة الإيجابية في الأوقات غير المستقرة» بنظام التدريب عن بعد، مستهدفاً كافة المستويات الوظيفية.

حيث يعقد البرنامج بتقنية التدريب الافتراضي عبر برنامج مايكروسوفت تيمز، وسيحصل المتدربون بعد اجتيازه على شهادة برنامج تدريبي، وسيتم إدراجه في نظام التدريب الإلكتروني الخاص بالموظف.

وقد شهد الترشيح للبرنامج إقبالاً كبيراً من موظفي الحكومة من مختلف الجهات والمؤسسات بكافة مدن الإمارة في الشارقة والمنطقة الوسطى والشرقية، وذلك فور الإعلان عن البرنامج ضمن خطة الدائرة للبرامج التدريبية والتأسيسية لشهر يناير الجاري.

محاور

ويتناول البرنامج العديد من المحاور المهمة أبرزها التعرف إلى طرق وأساليب إدارة وتطوير الذات بإيجابية، والتفكير الإيجابي والتخطيط والتنظيم الشخصي، والتعرف إلى معايير تحقيق الإيجابية الذاتية، وإنشاء استراتيجيات التواصل المرنة والمؤثرة، وزيادة وتطوير آليات الاستجابة السريعة في الأوقات غير المستقرة.

كما يمكن البرنامج المتدرب من القدرة على التنبؤ بالتحديات والتكيف معها بمرونة، وممارسة القيادة الإيجابية في الأوقات غير المستقرة، والتدرب على طرق التقييم الذاتي لتطوير القدرات وتغيير السلوكيات.

ويركز على جدارة القيادة الفعالة المرنة في صياغة الخطط من خلال تفعيل القدرات الإبداعية والابتكارية لمواجهة المواقف الصعبة والأزمات، ويتناول كذلك القيادة بالذكاء العاطفي اللازم في سياق المواقف.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز