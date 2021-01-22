اقتصادية دبي تنفذ 140 ألف زيارة تفتيشية 2020

المصدر: دبي- البيان

نفذت اقتصادية دبي، 140 ألف زيارة تفتيشية في 2020، للتأكد من التزام المنشآت بالتدابير الاحترازية للحدّ من «كوفيد 19»، وأصدرت أكثر من 2100 مخالفة وتنبيه، وأغلقت 175 منشأة لعدم الالتزام.

وتدعو الدائرة الجمهور، للإبلاغ عن أي حالة أو ظاهرة سلبية مخالفة للاحترازات، عبر تطبيق مستهلك دبي، المتوفر على متاجر أبل وغوغل وهواوي.

أو بالاتصال على الرقم 600545555، أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.

أغلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، يوم أول من أمس، محلاً لتجارة الهواتف المتحركة، وخالف 23 منشأة تجارية، كما قام بالتنبيه على محلين تجاريين، لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس «كورونا» «كوفيد 19»، كلبس الكمامات والتباعد الجسدي، في محلات الأسواق المفتوحة في نايف، والمرر، وهور العنز، والرقة، والراس، والبطين، والضغاية، وعيال ناصر، وفي المراكز التجارية.

وخلال عمليات التفتيش، بلغ عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 652 محلاً، وقد تنوعت الأنشطة التجارية للمحلات المخالفة، لتشمل الأنشطة التالية، تجارة الملابس الجاهزة، خدمات متابعة المعاملات، تجارة الهواتف المتحركة ولوازمها، تجارة عامة، خدمات الدعاية والإعلان، محل تجزئة، تجارة المجوهرات، تجارة الأدوات والأواني المنزلية، تجارة العطور ومستحضرات التجميل، تجارة الحاسب الآلي ولوازمه، الاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها وإدارتها، مراجعة الحسابات، مركز إنجاز الخدمات.

بلدية دبي

وعززت بلدية دبي، حملاتها التفتيشية على المؤسسات، لضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وبلغ عدد الزيارات التفتيشية 2,258 زيارة، تم من خلالها إغلاق 5 مؤسسات، في حين بلغ عدد التنبيهات 31.

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