محمد بن زايد: نتطلع للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة لدعم السلام بالمنطقة

المصدر: دبي ـ البيان

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن تمنياته للرئيس الأمريكي جو بايدن بالتوفيق في قيادة الولايات المتحدة، نحو مزيد من التقدم والرخاء، معرباً سموه عن تطلعه للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وأمريكا، ودعم الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال تغريدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، عبر «تويتر»، قال فيها: «تمنياتنا للرئيس جو بايدن التوفيق في قيادة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة نحو مزيد من التقدم والرخاء، ونتطلع للعمل مع الإدارة الجديدة، لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا، وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة لمصلحة شعبينا، ودعم الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط».

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