عبدالله بن زايد: الإمارات حريصة على تعزيز الشراكة مع فرنسا

المصدر: باريس - وام

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في باريس جون إيف لودريان وزير خارجية فرنسا.

جرى خلال اللقاء استعراض مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في إطار الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الفرنسية بالإضافة إلى سبل دفع آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي التي تجمع بين البلدين مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز وتقوية الشراكة القائمة مع جهورية فرنسا الصديقة في مختلف المجالات وتوسيع وتنمية آفاق التعاون المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويعود بالخير على شعبيهما.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وجون إيف لودريان عمق العلاقات الإماراتية الفرنسية ورسوخها وتطلع البلدين الصديقين إلى تعزيزها وتطويرها، وذلك بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.

كما بحث الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا جهات النظر حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل دفع عملية السلام بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

واستعرض سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وجون إيف لودريان مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وجهود البلدين في مواجهة تداعياته، بالإضافة إلى أهمية تعزيز العمل الدولي الجماعي من أجل ضمان وصول لقاح المرض إلى كافة الدول.

حضر اللقاء علي عبدالله الأحمد سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية.

لقاء

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في القصر الرئاسي بباريس إيمانويل بون المستشار الدبلوماسي لرئيس جمهورية فرنسا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وإيمانويل بون عمق العلاقات بين دولة الإمارات وفرنسا وقيادتهما وتطلع البلدين الصديقين إلى تعزيزها وتطويرها في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بينهما.

كما بحث سموه والمستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي عدداً من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود البلدين لدعم الاستقرار والسلام في المنطقة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات وجمهورية فرنسا ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة وشراكة استراتيجية ولديهما مواقف مشتركة في العديد من المواضيع الهامة.

وأشاد سموه بالتعاون المثمر بين البلدين من أجل ترسيخ دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة وصون السلم والأمن الدوليين.

حضر اللقاء علي عبدالله الأحمد سفير الدولة لدى فرنسا.

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