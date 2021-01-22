«جيل الأمل» تناقش مهمة المسبار 24 الجاري

المصدر: دبي - أحمد يحيى

دعت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، المعلمين وطلاب المدارس، للتسجيل والانضمام لورش عمل مبادرة «جيل الأمل» التي يتم تنظيمها حالياً، وتأتي ضمن أحد مستهدفات مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، وتسعى إلى تنمية روح الاستكشاف والبحث العلمي لدى الشباب والطلبة، وتعزيز شغفهم تجاه دراسة علوم وهندسة الفضاء، والارتقاء بالبحث العلمي في الدولة.

كوادر

وتتطرق ورش عمل «جيل الأمل» التي ستستمر 5 أيام وتناقش التعرف إلى «أسباب اختيار كوكب المريخ لمهمة مسبار الأمل»، و«كيفية الوصول إلى الكوكب الأحمر»، فيما سيتم تقديمها باللغة العربية أيام 24 و26 و28 يناير الجاري من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الثانية عشرة والنصف ظهراً، كما ستقدم الورش باللغة الإنجليزية أيضاً أيام 25 و27 يناير، حيث تم تخصيص البريد الإلكتروني emm.edu@mbrsc.ae، لتسجيل الراغبين للانضمام إلى هذه الورش.

ويعد تطوير الكوادر الوطنية في مجال تكنولوجيا الفضاء وتطوير المعرفة والأبحاث العلمية، من بين أبرز أهداف مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، فيما يعمل المشروع منذ انطلاقه قبل 6 سنوات، على إلهام الشباب وحثهم على الاهتمام بمجالات العلوم والتكنولوجيا، لدفع عجلة الابتكار بالدولة، بالإضافة إلى إلهام أجيال جديدة من المهندسين والعلماء ليساهموا بشكل فعال في بناء اقتصاد مستدام النمو، قائم على المعرفة والابتكار.

رؤية

ويعتبر تطوير الكوادر العلمية ركيزة مهمة لرؤية حكومة الإمارات في تشجيع بيئة تحفز على الابتكار والبحث العلمي، وترعى جيلاً جديداً من العلماء والباحثين والأكاديميين، فيما تنسجم مبادرات «جيل الأمل» مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإيجاد ثقافة مجتمعية مبنية على البحث العلمي وإنتاج المعرفة، وإحداث نقلة نوعية من خلال مشروع مسبار الأمل لتشجيع الشباب على زيادة اهتمامهم بمجالات العلوم والتكنولوجيا.

وتمثل مبادرات «جيل الأمل» في الوقت ذاته فرصة لفريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» لكي ينقل معارفه وخبراته إلى الجيل الجديد من أبناء وبنات الوطن، وحثهم على أداء دور فاعل في تقدم مجالات العلوم والهندسة، التي أصبحت الكثير من جامعات الدولة تقدم مساقات دراسية متقدمة ومتطورة فيها، تواكب أحدث ما يتم تقديمه في أعرق الجامعات العالمية.

أنشطة

وأطلقت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء مبادرات «جيل الأمل» بهدف تعزيز شغف الجيل الجديد بعلوم الفضاء وذلك من خلال محاضرات وورش عمل ولقاءات مفتوحة ومخيمات تعليمية يديرها أعضاء من فريق «مسبار الأمل»، فضلاً عن ذلك فقد شارك أكثر من 100 ألف طالب ومعلم في البرامج التثقيفية والتعليمية تحت مظلة مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» وذلك منذ انطلاقه قبل 6 سنوات، وكان من أبرزها مبادرات «جيل الأمل»، ما أسهم في زيادة ملحوظة من إقبال الطلبة على دراسة التخصصات المرتبطة بالقطاع الفضائي من العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والهندسة.

وانطلقت تحت مظلة مبادرات «جيل الأمل»، عدة أنشطة تستهدف إلهام الطلبة وتطوير كفاءات جديدة في مجال الفضاء، فيما بدأت هذه الأنشطة من نوفمبر الماضي وما زالت مستمرة حتى يناير الجاري، حيث تم استضافة سلسلة من الجلسات الافتراضية عبر الإنترنت بعنوان «رحلة مسبار الأمل العلمية»، وتم فيها تقديم نبذة علمية عن مهمة المسبار في رحلته لاستكشاف الكوكب الأحمر، بالإضافة إلى التعريف بالأدوات العلمية التي تم تطويرها من قبل فريق «مسبار الأمل»، وكذلك معلومات عن كيفية استخدام البيانات المختلفة التي سيجمعها المسبار.

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