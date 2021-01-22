«الوطني» يستعرض في البحرين تجربة برلمان الطفل بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

شارك المجلس الوطني الاتحادي في ورشة عمل افتراضية «عن بُعد» نظمها مجلس النواب البحريني أمس حول برلمان الطفل، بمناسبة الاحتفال بيوم الطفل الخليجي الذي يصادف 15 يناير من كل عام، وتم خلال الورشة استعراض التجربة الإماراتية في برلمان الطفل.

ومثلت المجلس الوطني الاتحادي في هذه الورشة مريم ماجد بن ثنية عضو المجلس، واستعرضت مشروع النظام الأساسي لعمل البرلمان الإماراتي للطفل، والتجربة الإماراتية في هذا الشأن. مؤكدة أن دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة تهتم بشكل كبير ومتميز بالطفل الإماراتي، وتقدم له كل العون والدعم والمساندة، لافتة إلى ذلك الدعم تجسد من خلال تأسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ودوره المهم والحيوي في وضع الاستراتيجيات المناسبة لرعاية وحماية الأطفال في المجتمع، مستعرضة الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017-2021، والخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق وتنمية الأطفال من أصحاب الهمم 2017-2021، ويوم الطفل الإماراتي الذي يصادف 15 مارس من كل عام.

اهتمام

وأضافت أن الدولة اهتمت كذلك بإنشاء مؤسسات رعاية الطفولة ومراكز حماية الطفل وخطوط نجدة الطفل مثل مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال مركز حماية الطفل بوزارة الداخلية، ومركز حماية الطفل بهيئة تنمية المجتمع بدبي، وإدارة حماية الطفل وفاقدي الرعاية الاجتماعية بدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، ومؤسسة حماية المرأة والطفل في عجمان، ومركز أمان لإيواء النساء والأطفال برأس الخيمة، هذا علاوة على تأسيس المجالس الاستشارية للأطفال ومجلس الشورى للطفل.

أهداف

واستعرضت مريم بن ثنية أهداف البرلمان الإماراتي للطفل، والتي تتمثل في إعداد جيل قادر على ممارسة أدواره المجتمعية، ومساهمته الفاعلة في البناء والتنمية المجتمعية، وتعريف الأطفال بحقوقهم وكيفية الدفاع عنها طبقاً للاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة، وقانون حماية الطفل (وديمة)، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل، إضافة إلى تدريب الطفل الإماراتي على استخدام وسائل التعبير عن الرأي، وتقبل الرأي الآخر وفقاً لآليات العمل البرلماني، وتعزيز دور الطفل الإماراتي تجاه قضاياه الوطنية والعربية، وتبادل الخبرات والتجارب مع البرلمان العربي للأطفال والبرلمانات العربية الأخرى ليكون كمنصة للمحاكاة والتدريب لأطفال دولة الإمارات العربية المتحدة، والمشاركة في المنتديات والمهرجانات الخاصة بالأطفال، على الصعيدين العربي والدولي.

تشريع

وقالت بن ثنية: إنه تم خلال الورشة التطرق إلى العمل التشريعي والرقابي لدعم حقوق وقضايا الطفل الخليجي، والبنية التحتية لبرلمان الطفل والأسس العلمية والعملية لبنائه. فضلاً عن استعراض آليات الوقاية وحماية الطفل من الجرائم الإلكترونية، وأهمية استحداث التشريعات المختلفة لحماية الطفل، وأهمية الاستفادة من تجارب الدول المختلفة في تدشين برلمان الشباب وانعكاسات ذلك على الطفل الخليجي. لافتة إلى أن الحضور أثنوا على التجربة الإماراتية في مجال برلمان الطفل الإماراتي وإنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الطفل.

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