12735 زائراً من أصحاب الهمم لحدائق دبي في 2020

المصدر: دبي- وائل نعيم

كشفت بلدية دبي، عن أن عدد الزوار من أصحاب الهمم للحدائق العامة والمرافق الترفيهية في دبي، خلال العام الماضي، بلغ 12735 زائراً، فيما بلغ عدد الزوار من هذه الفئة للحدائق العام بدبي، خلال 2019، حوالي 17 ألفاً و397 زائراً.

تسهيلات وتوفر بلدية دبي العديد من التسهيلات لأصحاب الهمم في مجالات البنية التحتية، وخدمة المتعاملين، ومميزات خاصة لهم لاستقبال طلباتهم واستفساراتهم، إضافة إلى توفير تسهيلات لهم في مجال الصحة والسلامة، وفي المجالين المعرفي والترفيهي. وقامت بلدية دبي بتوفير الممرات والمنحدرات في مختلف المواقع، ومواقف السيارات، وتطبق معايير كود دبي في جميع الحدائق العامة، كالحدائق الكبرى وحدائق الأحياء السكنية، وساحات الألعاب وحدائق البحيرات.

كما توفر موظفين مؤهلين لخدمة أصحاب الهمم في جميع الحدائق، وبرواز دبي، ومراكز تقديم الخدمة. كما توفر سيارة لتوصيل أصحاب الهمم في الحدائق الكبرى ومدينة الطفل، إلى جانب توفير كتيبات إرشادية ناطقة بعدة لغات، وقصص بلغة برايل في مدينة الطفل.

وأوضحت بلدية دبي، أن التسهيلات في المجال الترفيهي لأصحاب الهمم، تتضمن: توفير ألعاب أطفال خاصة لهم في جميع الحدائق الكبرى، من ألعاب مناسبة بأعلى المواصفات العالمية لهذه الفئة من المجتمع في الحدائق العام بدبي، وذلك لجعل الحدائق ملائمة للعب الأطفال من أصحاب الهمم، إلى جانب أقرانهم.

ووفرت البلدية أيضاً خدمة الكراسي المائية المتخصصة للسباحة من السيارة وإلى السيارة، وهي خدمة مجانية مقدمة لهذه الفئة من زوار حديقة شاطئ الممزر، ويمكن لمستخدم الكرسي، التجديف بمفرده أو مع مرافق، وذلك حسب رغبته.

وتم تأهيل شالهين لاستخدام أصحاب الهمم، وتوفير أجهزة لياقة بدنية للممارسة الرياضة والإحماء، وذلك لمساعدة ممارسي الرياضي من هذه الفئة، باتباع الأساليب الصحية للحصول على اللياقة البدنية في حدائق مشرف وزعبيل والبحيرات والأحياء السكنية، إضافة إلى ذلك، تم توفير خدمة السوار الذكي، والتي تتيح معرفة وجود الأطفال من أصحاب الهمم في حديقة الممزر.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز