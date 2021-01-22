مصادرة 130 جهازاً محظوراً لصيد الكروان في الفجيرة

المصدر: الفجيرة- البيان

تمكنت بلدية الفجيرة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة من مصادرة 130 جهازاً لصيد الكروان وذلك خلال شهر. وتمت عمليات المصادرة من قبل مفتشي البلدية وفق القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها والمعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2006 .

ومن المعلوم أن هذا القانون يحظر عمليات صيد الطيور كطير الكروان المهاجر المهدد بالانقراض، وتصل العقوبات فيه إلى الحبس والغرامة المالية.

وقالت المهندسة فاطمة الشراري مديرة إدارة الخدمات العامة والبيئة: إن البلدية تبذل كل جهودها من أجل مكافحة الصيد الجائر سواء الطيور البرية أو البحرية، إضافة إلى حظر استخدام الأجهزة والمعدات المضللة للطيور لغرض صيدها، مؤكدة أن الحفاظ على الطيور المهاجرة يشكل إحدى قضايا الحفاظ على منظومة التنوع الحيوي في الدولة.

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