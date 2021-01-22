تخريج 25 موظفة ضمن الدفعة الثانية من برنامج «سفيرات الهيئة»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي تخريج 25 موظفة جديدة، ضمن الدفعة الثانية من برنامج «سفيرات الهيئة»، الذي أطلقته بالتعاون مع معهد جامعة كامبردج لريادة الاستدامة، بهدف بناء شخصيات نسائية قيادية في كل المجالات والتخصصات في الهيئة. وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن «سفيرات الهيئة» يندرج ضمن استراتيجية الهيئة لتمكين المرأة، وتوفر بيئة إيجابية ومحفزة تدعم المرأة العاملة، وتساعدها على تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والاجتماعية لمواصلة النجاح.

وأضاف معالي الطاير: «نستقي رؤيتنا من توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز دور المرأة في مرحلة الانتقال إلى مئوية الإمارات 2071 لجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم. وتعد هيئة كهرباء ومياه دبي واحدة من أبرز المؤسسات الوطنية الداعمة للمرأة في قطاع الطاقة لا سيما الطاقة المتجددة والنظيفة والاستدامة. وقد أدركت الهيئة مبكراً أهمية توفير كل المقومات لتمكين موظفاتها من إحداث تأثير إيجابي مستدام، وكانت من الجهات الحكومية الرائدة في دبي في مجال إشراك المرأة في اتخاذ القرار، ما جعلها قدوة وأنموذجاً للمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة في داخل الدولة وخارجها. ونفخر اليوم بتخريج الدفعة الثانية من برنامج «سفيرات الهيئة»، ونحن على ثقة من قدرة موظفات الهيئة على المشاركة الفعالة في المحافظة على المكتسبات وتحقيق إنجازات لافتة، ترسخ مكانة الهيئة الريادية العالمية».

التزام

من جانبه، قال الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية: «تلتزم الهيئة بتمكين المرأة على جميع المستويات بداية من المناصب القيادية وصولاً إلى الوظائف الفنية. وتضم الهيئة حالياً 1948 موظفة، ضمن جميع إداراتها، ويشمل هذا العدد 701 موظفة في القطاع الهندسي والفني. وتشكل النساء الإماراتيات نسبة 81.6% من إجمالي القوى النسائية العاملة في الهيئة، كما تبلغ نسبة النساء الإماراتيات في مركز البحوث والتطوير 32% من بينهن نساء حاصلات على مؤهلات تعليمية عالية في المجالات العلمية والهندسية. وتشارك موظفات الهيئة في مختلف الأعمال التطوعية داخل الدولة وخارجها، وبلغ إجمالي الساعات التطوعية لموظفات الهيئة خلال العام الماضي أكثر من 13,300 ساعة في 40 مبادرة إنسانية ومجتمعية، كما تشارك الموظفات في جميع برامج ومبادرات الترشيد والتوعية، لا سيما تلك التي تستهدف المرأة».

برنامج

وأشارت مريم المطيوعي، نائب الرئيس- الموارد البشرية في الهيئة إلى أن برنامج «سفيرات الهيئة» يهدف إلى تعريف المشاركات على محاور عديدة تعزز مهارتهن في التواصل الفعال مع المعنيين والتعامل مع مختلف التحديات، والاستفادة من الفرص المتاحة، وتقديم الدعم اللازم ليحققن تطلعاتهن المهنية. إضافة إلى ذلك، خصص البرنامج لكل موظفة موجهة متخصصة لتعزيز نقاط القوة، وتقوية نقاط الضعف، واستكشاف مختلف الجوانب التي تهم الموظفة كالتطور الذاتي، والنفسي، والمهني، وغيرها.

بدورها، تقدمت فاطمة محمد الجوكر رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة، بالشكر إلى الإدارة العليا في الهيئة، لحرصها على دعم اللجنة النسائية لتؤدي دورها على أكمل وجه، وتواصل سعيها المستمر لتوفير كل الفرص والظروف والإمكانات، التي تعين الموظفات باختلاف مواقعهن ومسؤولياتهن على النجاح والتطور، لتحفيزهن على النجاح وإثبات الذات، وتعزيز دورهن في الإنجازات، التي تحققها الهيئة في مختلف المجالات.

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