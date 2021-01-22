حملة لتشجير محمية «المنتثر» في الشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

نظمت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة مبادرة حملة تشجير محمية المنتثر الواقعة في منطقة البطائح، صباح امس استهدفت موظفي الهيئة بفروعها كافة، بالإضافة إلى موظفي المؤسسات الحكومية والخاصة، والجهات التطوعية.

تأكيد المسؤولية

وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة:«جاءت حملة تشجير محمية المنتثر لتحقيق حزمة من الأهداف، يقف في مقدمتها العمل على تجسيد رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بشأن الحفاظ على بيئات المناطق البـرية، وتأكيد المسؤولية المجتمعية في الحفاظ على بيئات المناطق البرية وتنوعها الحيوي، بالإضافة إلى التشجيع على الزراعة المحلية والاهتمام بالحفاظ على النباتات الحولية المعمرة، وتعزيز مفهوم ثقافة الترفيه الاجتماعي في البيئات الطبيعية البرية، والتوعية بالسلوكيات الإيجابية النافعة للبيئة».

وأعربت عن شكرها وتقديرها لجهود الجهات والمؤسسات والهيئات المتعاونة مع الهيئة في هذا الصدد، وهي: بلدية البطائح، القيادة العامة لشرطة الشارقة- فرع المنطقة الوسطى، شركة بيئة، هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ومفوضية كشافة الإمارات، لافتة إلى أن هؤلاء الشركاء الاستراتيجيين هم شركاء دوماً في العمل والنجاح والتميز.

إجراءات وفعاليات

وتضمن برنامج مبادرة التشجير حزمة إجراءات وفعاليات، بدءاً من استقبال موظفي الدوائر لإمارة الشارقة، ومن ثم التسجيل وتوزيع البطاقات التعريفية لكل مشارك من المؤسسات في مبادرة حملة التشجير، وتوجيه المشاركين إلى المكان المخصص للتشجير والبدء وقت إطلاق المبادرة، ومشاركة موظفي الدوائر الحكومية في إمارة الشارقة في زراعة شتلات الغاف والسدر والسمر والمرخ والآراك، حيث تم تخصيص مكان للزراعة لكل جهة مشاركة، وذلك في جزء مخصص من محمية المنتثرـ وتم ذلك من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية، مثل التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات والقفازات، بما يسهم في سلامة الجميع.

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