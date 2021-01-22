«طرق دبي» تطرح 350 رقماً مميزاً

المصدر: دبي- البيان

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي، طرح (350) رقماً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً مميزاً، للوحات المركبات الخصوصية من الفئات: A-B-C-D-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Z والكلاسيكية، بالإضافة إلى الدراجات النارية ذات الرمز 2، وذلك في أول مزاد إلكتروني لها خلال العام الجاري، وهو المزاد الإلكتروني الـ 63 في سلسلة مزاداتها الإلكترونية للأرقام المميّزة للوحات المركبات.

ويبدأ التسجيل في هذا المزاد الإلكتروني، اعتباراً من بعد غد، على أن ينطلق يوم 31 يناير في الساعة الثامنة صباحاً، ويستمر لمدة (5) أيام.

وسيخضع بيع الأرقام في هذا المزاد، لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، البالغة 5 %، وتشترط عملية المشاركة في المزاد، أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، فضلاً عن أنه يتطلب من المشاركين، إيداع شيك تأمين موجه للهيئة بمبلغ 5 آلاف درهم، إضافة إلى 120 درهماً تدفع كرسوم اشتراك، غير قابلة للاسترجاع، وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين أم رمول، البرشاء، ديرة، كما يمكن الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني www.rta.ae، أو من خلال التطبيق دبي درايف.

وتتسم المزادات الإلكترونية بأهمية كبيرة لدى شريحة كبيرة من الجمهور، الذين يفضلون المشاركة بها، كونها تمنحهم الحرية في اختيار الأرقام، دون عناء أو انتظار، فضلاً عن أن هذه النوعية من المزادات، تُسهم في تعزيز الخدمات الإلكترونية التي تطرحها هيئة الطرق والمواصلات، خلال خطتها السنوية الرامية إلى الارتقاء بمستوى ونوعية تنفيذ المعاملات مع الجمهور.

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