الإمارات تسجل لقاح «سبوتنيك» الروسي للاستخدام الطارئ

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن تسجيل لقاح فيروس «كوفيد 19» الروسي «سبوتنيك» للاستخدام الطارئ كجزء من جهود دولة الإمارات الشاملة والمتكاملة لضمان زيادة مستويات الوقاية من الوباء، وتوفير جميع الأدوات اللازمة لضمان صحة المواطنين والمقيمين في الإمارات، وهو ثالث لقاح يتم تسجيله واعتماده في الإمارات.

يأتي هذا القرار بعد ما أظهرته نتائج الدراسات أن اللقاح فعال ونتج عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس وآمن للاستخدام ويتوافق بشكل تام وكامل مع اللوائح والقوانين. (أبوظبي- وام )

هذا وقد استضافت دولة الإمارات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح، والذي تم تطويره من قبل معهد غاماليا الفيدرالي لأبحاث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة ووزارة الصحة في جمهورية روسيا الاتحادية.

وقال رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف : "الإمارات العربية المتحدة هي أحد الشركاء الرئيسيين لروسيا في الشرق الأوسط ونحن نقدر التعاون مع المنظمين الإماراتيين ونرحب بالموافقة على لقاح "سبوتنيك V".

واضاف يلتزم صندوق الاستثمار المباشر الروسي بمساعدة الإمارات في الحصول على اللقاح الروسي الآمن والفعال ضد فيروس كورونا.

واضاد دميترييف بقرار إدراج "سبوتنيك V" في محفظة اللقاحات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة مؤكدا أنها خطوة مهمة تساهم في حماية المواطنين من خلال واحد من أفضل اللقاحات في العالم".

يشار إلى أن "سبوتنيك V" هو أول لقاح مسجل في العالم للوقاية من مرض كوفيد- 19، وقد تم تطويره في مركز "غاماليا" الروسي للأبحاث الخاصة بالأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع صندوق الاستثمار الروسي (RDIF).

وقد أظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بهذا اللقاح، فعالية كبيرة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على مرتين بفاصل 21 يوما.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز