الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئياً أحيانا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة - سرعتها من 20 إلى 35 تصل إلى 55 كم/س.

البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان.

ويكون الطقس يوم السبت مغبرا وغائما جزئيا وغائما أحياناً على البحر وشمال الدولة.

الرياح شمالية غربية تتحول إلى شرقية وشمالية شرقية ليلاً على شمال وشرق الدولة تكون معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

البحر مضطرب في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب ليلا في بحر عمان.

ويوم الأحد يكون الطقس مغبرا ويصبح صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع.

الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً ، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر متوسط الموج إلى مضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الإثنين رطبا صباحا مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية الغربية وصحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحيانا.

الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما يوم الثلاثاء فيكون الطقس رطبا مع فرصة تشكل ضباب وضباب خفيف صباحا على بعض المناطق الداخلية والساحلية ومغبرا وغائما جزئياً أحياناً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف خاصةً غربا.

الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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