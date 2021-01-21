تعميم بشأن إجراءات التصدي لجائحة كوفيد-19 لموظفي حكومة أم القيوين

المصدر: وام

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، تعميماً لكافة الجهات الحكومية في الإمارة، بشأن تعديل إجراءات التصدي لجائحة كوفيد-19 لموظفي حكومة أم القيوين، على أن يتم العمل به اعتباراً من يوم الأحد 24 يناير الجاري.

ونص التعميم على إجراء فحص مسحة الأنف PCR لكافة موظفي حكومة أم القيوين كل 7 أيام، على نفقة الموظف الخاصة، ويُستثنى من ذلك الموظفون الحاصلون على جرعتي لقاح كوفيد-19 والموظفون الحاصلون على تقرير أو شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية الرسمية في الدولة تشير إلى عدم إمكانية تلقيهم القاح "كوفيد-19" وفق حالتهم الصحية، أو المرضية، على أن يقوموا بإجراء فحص مسحة الأنف PCR كل 7 أيام، وتتحمل الجهات الحكومية نفقات إجراء الفحص في هذه الحالة.

ويأتي إصدار التعميم تماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في التصدي للجائحة، والحد من تداعياتها، وحفاظاً على صحة الموظفين ضمن بيئة عمل آمنة.

وحث التعميم كل الجهات الحكومية في إمارة أم القيوين على تشجيع الموظفين والعاملين لديها للتوجه لأخذ لقاح "كوفيد-19" والذي يتوفر للجميع بشكل مجاني.

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