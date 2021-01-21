شرطة دبي تبدأ تطعيم الراغبين من نزلاء ونزيلات المؤسسات الإصلاحية بلقاح كورونا

المصدر: وام

بدأت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي بتطعيم الراغبين من نزلاء ونزيلات المؤسسات العقابية والإصلاحية بلقاح "كوفيد - 19 "، وذلك ضمن جهود الدولة للوصول إلى المناعة المكتسبة.

وأبدى النزلاء سعادتهم بالحصول على الجرعات، مشيدين بجهود شرطة دبي وتسخيرها لكافة الإمكانيات من أجل تسهيل عملية الحصول على التطعيم، وجهود كافة الطواقم الطبية في السجون العاملة على تقديم التطعيم لهم وتقديم التعليمات والإرشادات الطبية والفحوص ذات الصلة.

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