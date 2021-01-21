القرية العالمية تستمر في استقبال زوارها بتطبيق أعلى معايير السلامة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوّق والترفيه في المنطقة، استمرارها في استقبال الزوار خلال أوقات العمل المحددة طوال أيام الأسبوع.

وأكدت القرية أنها مستمرة بالعمل عن قرب مع جميع الجهات المختصة وتطبيق أعلى العايير العالمية لضمان توفير تجارب مريحة وممتعة لفريقها، وشركائها وضيوفها في موسم اليوبيل الفضي لغاية 18 أبريل 2020.

وتقدم القرية العالمية، في إطار احتفالها بيوبيلها الفضي، باقة متنوعة من البرامج والعروض الثقافية والترفيهية التي تتناسب مع أذواق جميع ضيوفها من مختلف الأعمار والثقافات.

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