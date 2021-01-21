عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية المغرب

المصدر: وام

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية المغربي في العاصمة المغربية الرباط.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة .. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض سموه ومعالي وزير الخارجية المغربي تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في مواجهة تداعياته.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات والمملكة المغربية والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية التعاون المشترك في المجالات كافة في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين الشقيقين.

كما جدد سموه خلال اللقاء التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت في الوقوف مع المملكة المغربية الشقيقة ودعمها الكامل لسيادتها على منطقة الصحراء المغربية وتأييدها لمبادرة الحكم الذاتي للمغرب على هذه المنطقة، مؤكدا أن العلاقات الإماراتية المغربية تاريخية وراسخة.

حضر اللقاء .. سعادة العصري سعيد أحمد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة المغربية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز