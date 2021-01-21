رئيس فريق «إدارة الأزمات برأس الخيمة» يتفقد أحد مراكز التطعيم

المصدر: رأس الخيمة - البيان

دعا اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة - رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي كافة فئات المجتمع لتلقي لقاح «كوفيد 19» عبر مراكز التطعيم المعتمدة المنتشرة في مختلف إمارة رأس الخيمة، والتي توفر اللقاح بالمجان للمواطنين والمقيمين، مشيراً إلى توجيهات القيادة الرشيدة ومتابعتها، لتوفير كافة الإمكانات، وضمان تسهيل الإجراءات حتى يتمكن الجميع من الحصول على اللقاح، وصولاً إلى تحقيق التعافي المستدام من كوفيد 19.

وقال خلال تفقده لمركز الصالة الرياضية التابعة لمنطقة رأس الخيمة التعليمية إن ما نشهده اليوم من إقبال متزايد على تلقي لقاح (كوفيد 19) يشير بكل وضوح للنجاح الكبير الذي حققته دولة الإمارات في السيطرة على الجائحة، بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، التي لا تدخر جهداً لضمان أعلى مستويات الحماية والسلامة لجميع أفراد المجتمع، وتوفير كافة السبل والإمكانات لضمان تحقيق ذلك.

وتابع اللواء بن علوان سير العمل في المركز وعمليات التطعيم التي تقوم بها الفرق الطبية المتخصصة في إطار الحملة الموسعة للتطعيم ضد كوفيد 19 دعماً لجهود دولة الإمارات الشاملة لتعزيز وقاية أفراد المجتمع، وتوفير كافة السبل الآمنة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

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