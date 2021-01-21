حصة بوحميد: ضرورة دعم جهود الدولة بالتلقيح وصولاً لمجتمع معافى

المصدر: دبي- نورا الأمير

أكدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، أهمية المسارعة في الحصول على لقاح كوفيد 19، مشددة على ضرورة دعم جهود الدولة في أخذ اللقاح، وصولاً إلى مجتمع معافى.

جاء ذلك، خلال تفقد معاليها المرحلة الثانية من حملة تطعيم كبار المواطنين ضد فيروس «كوفيد 19»، والتي جرى تنظيمها أمس، بمركز سعادة المتعاملين بمنطقة جميرا في دبي، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وقالت بوحميد إن الحملة هدفها ضمان وصول اللقاح لأكبر عدد من كبار المواطنين، مشيدة بالإقبال المتزايد والواسع الذي يشهده المركز، ما يعكس وعياً وحرصاً مجتمعياً.

وشهد مركز سعادة المتعاملين، توافد أعداد كبيرة من كبار المواطنين والمقيمين للتطعيم ضد «كورونا».

«البيان» التقت عدداً من كبار المواطنين، الذين حضروا برفقة أبنائهم أو أحفادهم، للحصول على لقاح كوفيد 19، معبّرين عن امتنانهم وشكرهم للجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة، للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المجتمع، وحرصها على توفير اللقاح بشكل مجاني، لضمان سلامتهم، وتعزيز المناعة لديهم، والحيلولة دون تعرضهم للإصابة.

ونصحت المواطنة سلامة مطر مبارك، 75 سنة، الجميع، بالتوجه إلى المراكز الصحية المخصصة، والمنتشرة في الدولة، للحصول على اللقاح، موجهة نداءها للمواطنين والمقيمين، بضرورة المسارعة لأخذه.

أما رتيبة رجب حسن، التي حضرت إلى المركز، وجّهت رسالة إلى المتخوفين من الحصول على اللقاح «ثقوا بالله، وبحكمة قيادتنا»، مشيرة إلى أن المطعوم وجد للحفاظ على الصحة العامة.

وحضرت المواطنة زهرة عبد الله، 80 سنة، على كرسي متحرك، برفقة ابنتها، التي أwوضحت أن المركز تواصل معهم لإخطارهم بالحملة، وضرورة حضورهم للحصول على المطعوم، مشيرة إلى أن العملية لم تستغرق أكثر من عشر دقائق.

وحذرت الدكتورة فيروز صوفي، استشاري طب الأسرة من التراخي في اتباع الإجراءات والتدابير الوقائية، بعد الحصول على لقاح كوفيد 19.

حرص

أكدت حصة تهلك الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، حرص الوزارة، بالشراكة مع الجهات المعنية، على الوصول إلى الفئات ذات الأولوية، وإيصال كافة الخدمات إليهم، ومنها التطعيم ضد «كوفيد 19»، بما يعكس حرص وتوجيهات القيادة في دولة الإمارات، نحو توفير كافة المقومات المُعززة لجودة حياة أفضل لكل من يعيش على أرضها.

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