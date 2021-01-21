محمد الشرقي يؤكد أهمية دعم مبادرات الشباب

المصدر: الفجيرة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية دعم مبادرات الشباب، وتوفير البيئة المناسبة لهم من خلال فتح كل القنوات للاستماع إلى آرائهم والتحديات التي يواجهونها واستغلال طاقاتهم في تحقيق الإنجازات التي تُعزز أداء جميع القطاعات في الدولة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه لأعضاء مجلس الفجيرة للشباب في مكتبه بالديوان الأميري بالفجيرة، بمناسبة انتهاء فترة عضوية المجلس في دورته الرابعة.

واطلع سمو ولي عهد الفجيرة على تقرير مبادرات ومشاريع المجلس التي نفذها العام الماضي، مؤكداً ضرورة استمرارية المبادرات التي أطلقها المجلس وتطويرها من أجل توفير بيئة محفزة على الابتكار والإبداع، وتزويد الشباب بالمهارات التي تؤهلهم لشغل مختلف المناصب والوظائف.

وأثنى سموه على جهود مجلس الفجيرة للشباب التي بذلوها ودورهم في تأهيل الكوادر الشبابية التي تتناسب مع متطلبات العصر، مشدداً على ضرورة الاستثمار في خبرات الشباب، وتحويل طاقاتهم إلى قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع.

كما اجتمع سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي مع القائمين على أرشيف الفجيرة للتصوير، واطلع على سير عمل منظومة الأرشيف وما تم تنفيذه من مراحل في هذا الشأن والبرامج المطبقة والاستفادة منها، مؤكداً ضرورة الارتقاء بآليات مهام الأرشفة بناء على أحدث التقنيات والتكنولوجيا في مجال البرامج والتطبيقات الحاسوبية المستخدمة في التوثيق والأرشفة الإلكترونية.

واستمع سموه إلى شرح مفصل عن الخطوات العملية لإطلاق موقع متخصص بأرشيف الصور، ووضع آليات لتسهيل الوصول إلى الصور الموثقة بدقة وسرعة طبقاً لسياسة أمن المعلومات.

حضر اللقاءين، سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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