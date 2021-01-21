«تقنية الوطني» تناقش تطوير الصناعات الوطنية

المصدر: دبي - البيان

ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الموافق 20 يناير 2021، برئاسة يوسف عبدالله البطران رئيس اللجنة، موضوع «دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعات الوطنية».

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: محمد عيسى الكشف مقرر اللجنة، وعفراء بخيت العليلي، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة محمد الملا.

وقال يوسف عبدالله البطران رئيس اللجنة، إن اللجنة ناقشت موضوع «دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعات الوطنية»، ضمن محاور الخطة الاستراتيجية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها فيما يتعلق بتطوير الصناعة المحلية، والحوافز والمنح لدعم الصناعات الوطنية وحمايتها من الصناعات الأجنبية، والتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية في دعم الصناعات الوطنية.

وأشار إلى أن اللجنة أعدت استبياناً إلكترونياً يستهدف المستثمرين، لمشاركتهم في مناقشة الموضوع والاستيضاح منهم عن جميع التحديات التي تواجههم، منها على سبيل المثال موضوع التوطين في المصانع، والرسوم والرخص وخلافه.

وأفاد البطران أنه نظراً لجائحة كورونا التي مر بها العالم والصعوبات التي واجهتها العديد من الدول في توفير مستلزماتها الأساسية، ناقشت موضوع الصناعات في وقت الأزمات وتطرقت إلى أهم الصناعات التي تحتاج إليها الدولة، وأهم ما يتم استيراده في ظل تلك الظروف، مشيداً بجهود القيادة الرشيدة ومختلف المؤسسات الوطنية التي سعت إلى ضمان توفر جميع السلع والاحتياجات الأساسية في أسواق الدولة في هذه الأزمة.

وقال البطران إن اللجنة بصدد عقد حلقتين نقاشيتين، الأولى حلقة نقاشية افتراضية ستعقد عن بعد بتاريخ 26 يناير2021 الساعة 4:30 بحضور أصحاب المصانع (المستثمرين)، فيما ستعقد الحلقة النقاشية الثانية في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة في إمارة رأس الخيمة يوم الأربعاء بتاريخ 3 فبراير2021 الساعة العاشرة صباحاً.

وذكر البطران بأن اللجنة ستعقد اجتماعات قادمة مع ممثلي الحكومة وجمعية رواد الأعمال الإماراتيين لمناقشة الموضوع وإعداد تقرير حوله ورفعه للمجلس.

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