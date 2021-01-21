«صحية الوطني» تناقش مشروع قانون «الحصول على الموارد الوراثية »

المصدر: دبي - البيان

ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، بحضور ممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة وبلديتي دبي والشارقة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سمية عبدالله السويدي مقررة اللجنة، ومحمد أحمد اليماحي، وعذراء حسن بن ركاض، وشذى سعيد النقبي، والدكتورة موزة محمد العامري، وأحمد بوشهاب السويدي.

كما حضر الاجتماع من وزارة التغير المناخي والبيئة، سلطان عبدالله علوان الحبسي وكيل الوزارة بالوكالة، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام في الوزارة وممثلي بلديتي دبي والشارقة.

وقالت ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة اللجنة، إنه تم مع الجهات المشاركة في الاجتماع مناقشة تعديلات اللجنة على بنود مشروع القانون، وتبادل الرأي حولها، والرد على استفسارات اللجنة بشأن بعض بنود القانون.

حماية

يهدف مشروع قانون اتحادي في شأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، إلى حماية وصيانة الموارد الوراثية والحد من استنزافها للاستفادة منها وتنظيم الحصول عليها وتداولها من أجل المساهمة في حفظ واستدامة التنوع البيولوجي في الدولة، وضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية ومشتقاتها وما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارات.

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