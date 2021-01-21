98.77 % الفصل في القضايا بمحاكم رأس الخيمة خلال 2020

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أظهرت إحصاءات سير الأعمال القضائية السنوية في محاكم رأس الخيمة، التي يصدرها التفتيش القضائي، تحقيق إنجاز جديد في سرعة الفصل في كافة القضايا المعروضة أمام المحاكم بدرجاتها الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز، حيث وصلت نسبة الفصل الإجمالية في القضايا إلى 98.77% خلال العام الماضي 2020م، وهو ما يعكس نجاح الدائرة في تحقيق السرعة في مؤشرات الفصل بالقضايا، دون الإخلال بجودة الأحكام الصادرة، وبحقوق المتقاضين.

وأكد المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة، أن محاكم رأس الخيمة لم يتوقف عملها القضائي خلال جائحة كورونا وواصلت عملها بكل انسيابية وكفاءة، عبر تفعيل نظام التقاضي عن بُعد، وإصدار جميع الأحكام القضائية باستخدام تقنيات الاتصال المرئي المباشر الحديثة، والأنظمة الإلكترونية المتطورة، بفضل دعم ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، واهتمام سموه بمبادئ العدالة، وإطلاق العديد من المبادرات التي يرعاها وتصب في تطوير العمل القضائي بالإمارة.

وأشار إلى أن تحقيق نسبة الإنجاز ورفع نسب الفصل في الدعاوى يؤكد مدى نجاح دائرة المحاكم في سرعة البت والفصل بالقضايا، مع الالتزام بدقة الأحكام، واتباع أفضل الممارسات العالمية في عملها وإجراءاتها، وضمان النزاهة والحياد، وتقديم خدمات قضائية متطورة، تتسم بالسرعة والجودة، بما يحقق سعادة المتقاضين.

أرقام

وأوضح الخاطري، أن إجمالي عدد القضايا التي سجّلتها محاكم رأس الخيمة بلغت 4989 قضية خلال العام الماضي، من بينها 4917 قضية تم الفصل بها، وبنسبة إنجاز بلغت 98.77%، وذلك حسب درجات التقاضي الثلاث، وهي المحكمة الابتدائية والتي سجّلت 3911 قضية، وفصلت في 3842 قضية، وبنسبة 98.51%، فيما سجّلت محكمة الاستئناف 893 قضية، وفصلت في 891 قضية، وبنسبة 99.77%، بينما نظرت محكمة التمييز في 185 قضية، وفصلت في 184 قضية، بنسبة 99.45%.

وأشار إلى أن عدد القضايا المنظورة والمفصولة حسب المحاكم المتخصصة بلغ خلال العام الماضي كالآتي: تسجيل 552 قضية مدنية، والفصل في 541 قضية، ومعدل الفصل 98% وفي القضايا التجارية تم تسجيل 1190 قضية، والفصل في 1154 قضية تجارية بمعدل فصل 97%، وتسجيل 1205 قضايا عمالية، والفصل في 1202، معدل الفصل 99,75%.

والنظر في 742 قضية أحوال شخصية وتركات، والفصل في 722 قضية، بمعدل فصل 97%، وبلغت قضايا محكمة اليوم الواحد 1006 قضايا، وفصلت في 1006 قضايا، بنسبة فصل 100%، فيما سجلت محكمة المطالبات الصغرى المدنية والتجارية 117 قضية، وفصلت في 116 قضية، بنسبة فصل 99%، بينما بلغت عدد قضايا الأمور المستعجلة 155 قضية، والفصل في 155 قضية، بنسبة 100%، وقضايا التنفيذ وصلت 22 قضية، وتم الفصل في 21 قضية، بنسبة فصل 95%.

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