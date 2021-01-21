«خدمات رأس الخيمة» تطلق استراتيجية «الصرف الصحي»

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

كشف المهندس أحمد محمد الحمادي المدير العام لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم على هامش إطلاق استراتيجية مشاريع مؤسسة الصرف الصحي، بالشراكة مع شركة ستانتيك لتطوير خدمات الصرف الصحي في رأس الخيمة 2020/ 2043، عن إنشاء محطة مركزية للصرف الصحي على شارع الإمارات لخدمة المشاريع العمرانية الجديدة في بطين السمر والرفاعة وعوافي، ضمن المرحلة الأولى للخطة الاستراتيجية، التي تمتد لخمسة أعوام مقبلة، تماشياً مع النهضة العمرانية والاقتصادية السريعة، التي تشهدها مختلف مناطق رأس الخيمة.

وأوضح الحمادي أن فرق العمل تقوم حالياً بتسوية أراضي منطقة عوافي، بعد إزالة جميع العزب الموجودة في المنطقة، بهدف تجهيز الأراضي في المنطقة وتسليمها إلى دائرة بلدية رأس الخيمة لتقسيمها وتوزيعها كونها قسائم سكنية جديدة على المواطنين، حيث تم وضع المنطقة ضمن الاستراتيجية الجديدة لتوفير جميع خدمات الصرف الصحي والبنية التحتية عقب الانتهاء من توزيعها.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة تشمل خطة مقترحة للاستثمار الرأسمالي تستند إلى استراتيجية لجمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها واستخدام النفايات السائلة.

حيث تم الانتهاء من الاستراتيجية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في رأس الخيمة منها: بلدية رأس الخيمة، وهيئة حماية البيئة في رأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحية والمطورين الرئيسيين في الإمارة، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان وفق احتياجات المشاريع المستقبلية لتلك الجهات.

خطة خمسية

وأضاف: تشمل المرحلة الأولى للأعوام الخمسة المقبلة إنشاء محطة صرف صحي مركزية على شارع الإمارات بطاقة تشغيلية 60 ألف متر مكعب في اليوم، ومن المقرر توسعة المحطة مستقبلاً لاستيعاب 400 ألف متر مكعب من الصرف الصحي يومياً، لتغطية التوسعات العمرانية في المناطق الجديدة بعد اكتمال مراحل الإنشاء في بطين السمر والرفاعة والظيت ومجمع الشيخ خليفة وعوافي.

ويشمل المحور الثاني، توسيع مدى تغطية شبكة تجميع مياه الصرف الصحي لتشمل المناطق غير المغطاة حالياً والمناطق المزمع إنشاؤها في المستقبل، ويستهدف المحور الثالث، إعادة تأهيل واستبدال الأجزاء المتضررة من شبكة الصرف الصحي الحالية.

حيث تستقبل شبكات محطات المعالجة 32.5 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي يومياً يتم معالجتها بنسبة 100%، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية لمحطة الفلية 40 ألف متر مكعب يومياً، ومحطة الغيل 2000 متر مكعب، وتشمل الخطة الخمسية توسعة المحطتين بحسب الاحتياجات.

وأكد الحمادي أن الخطة الرئيسية للاستراتيجية تعكس طموحات مؤسسة الصرف الصحي التابعة لدائرة الخدمات العامة، بهدف توفير تغطية شبكية لتشمل المناطق غير المغطاة، وتوسيع عملية إعادة استخدام المياه المعالجة، وإعادة تأهيل واستبدال مختلف شبكات الصرف الصحي القائمة، وتعزيز إعادة استخدام المياه المعاد تدويرها.

إنجاز

وكشف الحمادي، عن إنجاز مشروع شبكات الصرف الصحي للمرحلة الأولى والثانية في مجمع بطين السمر السكني، الذي ينفذه برنامج الشيخ زايد للإسكان، وإنشاء خزان جديد لاستيعاب الاستهلاك اليومي لسكان المرحلتين الأولى والثانية، حيث يتم التنسيق مع برنامج الشيخ زايد للإسكان على تجهيز المراحل الجديدة وفق متطلباتهم.

مشيراً إلى أن المشروع سيتم ربطه بالكامل عقب انتهاء مراحله بمحطة الصرف الصحي المركزية الجديدة المقرر إنشاؤها على شارع الإمارات.

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