إغلاق محلين ومخالفة 32 منشأة في دبي لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية

المصدر: (دبي - وام )

أعلنت اقتصادية دبي، أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابع لها، أغلق أول أمس، محل صرافة، وآخر لخدمات متابعة المعاملات، وخالف 32 منشأة تجارية، ونبه على 4 محلات تجارية لم تلتزم بالتدابير الاحترازية الخاصة بفيروس «كوفيد 19».

ولفتت إلى أن عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية، بلغ 773 محلاً، مشيرة إلى أن الأنشطة التجارية للمحلات المخالفة، تنوعت ما بين تجارة ملابس جاهزة وصرافة، وخدمات متابعة المعاملات، وتجارة هواتف متحركة ولوازمها، وتجارة عامة، وذلك لعدم التزامها بالكمامات والتباعد الجسدي.

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